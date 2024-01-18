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尋找「龍」的傳人！生肖屬龍、名字有龍，享敘日全日餐廳優惠8折

By 台灣英文新聞
2024/01/18 17:27
圖／台北六福萬怡酒店

圖／台北六福萬怡酒店

歡慶龍年到來，南港超人氣Buffet敘日全日餐廳，尋找龍的傳人，推出「龍總來餐敘」優惠活動，即日起到2月7日，凡生肖屬「龍」或姓名有「龍」或諧音，雙人用餐不分平假日即可享優惠8折，暢饗百道異國美饌料理，包含最新一季「甜莓夢境」主題餐檯，數十道草莓限定料理、生食級干貝吃到飽，以及假日限定的「醋蔥漬鮭魚卵生蠔」、「松露白醬焗生蠔」和鮮甜松葉蟹腳，邀請民眾吃個過癮，新年好運龍總來！

此外敘日全日餐廳亦於1月8日推出全新一季主題餐檯「甜莓夢境」， 嚴選香氣馥郁的苗栗大湖香水草莓，主打多款草莓入饌佳餚，包含經香料與莓果醬醃漬後香煎的「嫩煎雞胸佐陳醋草莓沙沙」、慢煎至黃金焦香的鮮魚與酸甜草莓的「羅勒莓果蜜醋鮮魚」、滿溢蟹腿肉佐草莓丁和馬鈴薯沙拉的「花園蟹肉草莓甜筒」、嚴選軟嫩七分熟牛肩胛，搭配香草油醋醬與氣味濃烈的藍紋起司的「草莓藍紋起司牛肉沙拉」、以超夯麵食點心包入松露、油脂奔放肉質細膩的和牛的「松露和牛肉夾餅」等，還有多款草莓夢幻甜品，如「草莓卡士達泡芙、粉紅馬卡龍、鮮莓水果塔、焦糖草莓布蕾」等多樣選擇。

而入冬會更為肥美的海鮮食材，敘日餐廳也同步加碼推出平假日午、晚餐期「日本生食級干貝」吃到飽，平日餐期的「獵人香草醬焗扇貝」以及假日限定的「醋蔥漬鮭魚卵生蠔」、「松露白醬焗生蠔」和鮮甜松葉蟹腳，並搭配現切肉檯的爐烤美國牛排與酸菜白肉鍋、台南現燙生牛肉湯等暖胃湯品。

更新時間 : 2024-01-18 17:38 GMT+08:00

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