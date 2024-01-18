中華電信Samsung Galaxy S24旗艦系列資費出爐　18日起開放網路門市限量預購

萬眾矚目的Samsung Galaxy S24旗艦系列新機將於2024年1月31日正式開賣， 中華電信宣布今(18)日中午12點起至1月24日17點止， 同步開放Galaxy S24系列新機在中華電信網路門市限量預購。 中華電信包裝Galaxy S24系列「精采5G購機」優惠資費，月繳999元以上，搭配「 舊機換新機」舊機回收價加碼折3,000元、Galaxy Watch6Classic系列合購優惠最高折4,000元，VIP最高折5,000元，總計最高享加碼12, 000元優惠。

星粉於上述期間至中華電信完成預購Galaxy S24旗艦系列，1月26日起即可優先領機， 並同享原廠限量早鳥禮「容量免費升級至512G等同於現享4, 000元回饋」與「透明多功能保護殼(價值1,490元)」 ，早鳥贈禮總價值達5,490元， 以實惠購機優惠寵愛星粉最貼心。

申辦精采5G月繳1,399元(48個月租期)，Galaxy S24 256G只要0元、Galaxy S24+ 256G專案價5,990元、Galaxy S24 Ultra 256G 專案價14,990元，並享指定銀行信用卡24期0利率。 中華電信並一次推出Galaxy S24/S24+ 256G/512G多款色系，包括鈷藤紫、琥珀黃、玄武黑、 雲岩灰供星粉選擇；同時銷售Galaxy S24 Ultra 256G/512G鈦紫、鈦黃、鈦黑及鈦灰。 更多中華電信Galaxy S24購機資費與預購訊息，詳參www.cht.com.tw/ home/campaign/ samsunggalaxypromo

為提供客戶多元的5G體驗， 申辦精采5G月繳999元以上購機方案， 即能同享多項加值服務免月租優惠，包括: Hami Video影劇館+2個月與KKBOX 3個月。此外，月繳1,599元每月再享「流量轉贈」10GB (1門)服務，可自由轉贈親友，滿足影音上傳分享需求。

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