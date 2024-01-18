新北國教輔導團首度跨國增能　Google教育家認證全國之冠

新北市國教輔導團今(18)日在三和國中召開112 學年度第2次總團會議，教育局張明文局長出席頒發51位團員及2 4位校長Google教育家LI認證證書。 現場並播放輔導團首度跨國增能影片，建立國中小跨國學術平臺， 同時也加碼宣布「教師校外競賽獎勵」及「研究發展獎勵」， 全力支持教師在課程與教學上的精進。

教育局表示， 國民教育輔導團近年為了推進數位課程設計與智慧課堂教學， 精進輔導團團員的數位科技工具使用能力，辦理「AI適性化的數位 學習世代」工作坊，規劃Google教育家LI認證課程，以Go ogle for education各項APP應用為主軸，結合國際化系統認證， 至今有超過200人完成Google教育家L1認證， 為全國之冠。

典禮同時邀請新北市中小學校長協會池旭臺理事長到場勉勵， 期許校長們成為科技領導者，符合時代的需求， 擘劃科技願景並以數位治理提升學校行政效能。

輔導團市中心學校召集校長曾秀珠表示，18小時的認證訓練課程紮 實豐富，線上即時考試的氣氛備感壓力。但輔導團員彼此加油、 彼此共好，當按下送出試卷通過認證的那一刻， 充滿幸福感與成就感。未來，新北國教輔導團團員將運用所學， 協助全市教師融入科技教學，精進課程設計與課堂教學品質， 期待善用科技輔助改變課堂教學方式，提升學生學習成效， 共創更好的教育環境。

另外在典禮上也分享了2023輔導團越南教育增能影片， 國中數學領域輔導小組召集學校徐淑芬校長表示， 跨國教育增能提供彼此更優質的教育辦學參考， 以做為未來合作新契機。其中， 丁善理紀念中學的陳校長也分享了學校在師資系統性的培育， 強調教師專業發展是學校文化形塑的DNA， 科技與雙語教育更絕對是未來教育的核心。

教育局長張明文表示，新北有全國最強大的國教輔導團，每年透過5 00場以上的分區輔導和到校輔導，協助全市教師提升資訊素養， 並透過公開觀課示範資訊融入各領域與議題的課程設計。 同時透輔導團跨國增能，豐富各領域與議題輔導小組學習內涵， 期待系統性的國際交流，提升新北學生國際競爭力。

同時，新北市教育局非常重視教師專業精進，特別公布「 教師參加校外競賽獎勵辦法」，凡新北教師參加全國級競賽獲獎， 申請通過即可享有獎勵金及充電日等獎勵。另，加碼「 研究發展獎勵」計畫，凡以新北市為研究對象，全臺教師、 公務員或大專院校碩(博)士生均可送件審查，最高獎金高達3萬元 ，歡迎大家踴躍參加。

張明文局長(左)頒發Google教育家第一級認證證書予秀朗國小曾秀珠校長(右)。（圖／新北市教育局）