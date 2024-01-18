箭竹筍肉每斤可達400元　陽明山箭竹筍採筍證開放農民申辦

台灣有多種具食用價值的竹筍， 其中箭竹筍是尤其珍貴的野味。適逢陽明山箭竹筍產季將至， 新北市農業局提醒即日起至9月30日，淡水、三芝、石門、金山、 萬里區內符合採摘箭竹筍資格者，可向上述區公所提出採筍證申請， 經核准後可於2月15日至4月15日、8月1日至9月30日2期 開放採筍期間， 至陽明山國家公園內一般管制區及特別景觀區採集美味的箭竹筍。

箭竹筍屬禾本科多年生作物，分布在台灣中高海拔300至1200 公尺間山區，陽明山區是最主要分布地區。 由於箭竹筍不僅口感清爽低熱量，更富含鈣質、鐵質以及維生素A、 C，是極受歡迎的養生食材， 農友採摘箭竹筍販售在陽明山當地已有久遠歷史， 多販售給在地餐廳，或在農曆春節前後於附近市區販售， 因此若想一嚐箭竹筍美味，不妨於產期安排陽明山一日遊， 登山過後至當地餐廳大飽口福。

為保護自然資源，陽明山國家公園於民國76年核定「 陽明山國家公園範圍內申請採摘箭竹（包籜矢竹）筍作業要點」 規範採筍作業。申請採筍者應具有農民身分， 且農地位於陽明山國家公園範圍內或設籍於本市淡水區（水源里、 樹興里）、三芝區（興華里、店子里、圓山里）、石門區（山溪里、 乾華里）、金山區（兩湖里、重和里）、萬里區（磺潭里、雙興里、 溪底里）等12個里，符合前述資格的農民、其配偶及年滿18歲直 系親屬，皆可向上述區公所提出採筍證申請，惟每戶不得超過四人。 採筍證有效期間為2年，限本人使用， 採筍時應隨時攜帶並接受查驗，不得轉讓或租借，違者取消資格3年 。持有採筍證者，可在每年開放兩期的採筍期間， 於陽明山國家公園一般管制區及特別景觀區內採集箭竹筍，第一期自 2月15日至4月15日，第二期自8月1日至9月30日。

採摘箭竹筍對陽明山周邊住民意義重大， 處理好的筍肉每斤大約可賣到300至400元價格， 每年吸引許多農民遞件申請採筍。 新北市農業局長李玟也特別提醒農友，除應依法申辦採筍證外，「 陽明山國家公園範圍內申請採摘箭竹（包籜矢竹）筍作業要點」 現開放採筍範圍包含一般管制區及特別景觀區，農友上山採筍之際， 應留意陽明山國家公園所公告之潛在危險地區， 也要避免獨自前往較不熟悉地區，注意自身安全。

採摘箭竹筍對陽明山周邊住民意義重大，處理好的筍肉每斤大約可賣到300至400元價格。(圖／新北市政府農業局資料照片)