富邦金控蔡明興董事長獲教宗方濟各冊封「聖西爾維斯特爵士」

富邦金控董事長蔡明興今(17)日獲教宗方濟各冊封「 聖西爾維斯特團爵士」（Order of St. Sylvester）， 也是台灣唯一非天主教教友獲此殊榮第一人。 冊封典禮今日於輔仁大學淨心堂舉行， 由天主教台北總教區鍾安住總主教主持典禮，行政院院長/聖大額我 略團爵士(Order of St. Gregory the Great)陳建仁、輔大校長江漢聲、 教廷耶路撒冷聖墓騎士團台灣團團長李國強擔任致詞貴賓， 教廷臨時代辦馬德範蒙席（Stefano Mazzotti)亦蒞臨參禮，富邦集團總裁夫人蔡楊湘薰、 富邦集團董事長蔡明忠等家族成員， 與富邦集團高階主管及各界友人也到場觀禮，場面隆重溫馨。

冊封典禮由鍾安住總主教代表教宗頒授爵位， 在以拉丁文及中文宣讀教宗詔書後，將表徵屬神甲冑的禮服禮冠、 及象徵真理的寶劍授予蔡明興董事長，並頒授勳章及詔書， 肯定受勳者蔡明興董事長從此刻起有更多服務的責任。

蔡明興於典禮致詞時表示，能夠獲得冊封「聖西爾維斯特爵士」， 是至為崇高的榮耀，亦是實踐責任和承諾的新里程碑。這些年來， 富邦除了在企業經營上為客戶、股東、 員工等各方關係人創造最大利益，更致力回饋社會、推動永續共好， 希望創造企業與社會雙贏的共利效益。這份榮耀， 讓他更有力量地向前邁進，貢獻一己心力， 為更美好的台灣與世界而努力。

在企業經營上，富邦金控戮力為股東創造最好的經營成績單，截至2 023年，已連續十五年榮登金控每股獲利冠軍； 富邦打造橫跨銀行、證券、保險的「金融百貨」， 以提供客戶最多元、最完整的金融服務為目標而努力不懈； 由於深信員工是企業重要的資產，因此致力照護員工家庭及健康， 提供員工優於全台金融業的生育福利及運動環境，打造「幸福企業」 。

身為世界公民的一份子，面對氣候變遷危機來襲，富邦以「Run For GreenTM奔向綠色」為主軸，透過資金的力量， 領航台灣綠色金融發展，引導企業與社會大眾改變思維， 共同朝向低碳生活邁進，並堅持永續經營的使命， 引領台灣奔向淨零未來，希望打造更美好的生活環境。

在公益的具體作為上，富邦秉持正向力量、創造社會共好的精神， 在台灣社會面對COVID-19疫情衝擊的緊急時刻， 捐助抗疫基金及物資逾4.7億元；俄烏戰爭爆發時， 秉持人道關懷精神， 富邦集團捐贈紅十字會及世界展望會烏克蘭專戶合計3,000萬元 。富邦金控更長期投入回饋社會， 是台灣唯一成立四家基金會的金融業，並針對弱勢、兒童、青少年、 長者不同對象的需求，提供全人的社會關懷。

此外，富邦亦力挺國內體育和藝術。 富邦長期以來鼓勵健康的運動風氣，不僅同時擁有職棒球隊、 職籃球隊及甲組成棒球隊，也是唯一贊助四大馬拉松的金融業者。 在藝術領域上，富邦近年以贊助符合品牌正向力之作品及活動為主， 並專注於電影、音樂兩大類別。 希望透過企業力量帶動台灣文創向上提升， 同時推廣藝文活動在地普及化。

「爵士」（Sir）為一榮譽名銜，敬稱由教宗所表彰的「 宗座騎士團」（Order of Papal Knight）成員；「宗座騎士團」榮獲敬稱「爵士」 者由五項級別所組成：基督至高團（Supreme Order of Christ）、金馬刺團（Order of the Golden Spur）、碧岳九世團（Order of Pope Pius IX）、聖大額我略團（Order of St. Gregory the Great）以及聖西爾維斯特團（Order of St. Sylvester），受勳者都是極為傑出人士。

富邦金控董事長蔡明興伉儷與教廷臨時代辦馬德範蒙席(左五)、天主教台北總教區鍾安住總主教(左六)等人合影。(圖/富邦金控)

富邦金控董事長蔡明興伉儷與行政院院長陳建仁、台灣爵士、騎士合影。(圖/富邦金控)