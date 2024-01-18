柯拉克談大選：台灣人民與世界各地的自由是最大贏家

台灣大選塵埃落定，前美國國務院次卿、柯拉克科技外交研究院主席柯拉克表示，這次大選最大贏家是台灣人民與世界各地的自由。台灣的自由與繁榮符合美國與自由世界的經濟、技術、科學與國家安全利益是美國兩黨廣泛共識。他也期待新政府能讓台美合作更上一層樓。

2024年台灣總統立委大選舉世矚目，吸引30國逾400位外國記者前來觀選紀錄，被美國媒體CNN稱為「可能改變世界」的選舉，也是中國所謂「戰爭與和平」的選擇。現任副總統賴清德攜手前駐美大使蕭美琴，於13日正式成為台灣未來四年的掌舵者。全球逾50國行政部門或國會恭賀台灣順利完成選舉，並高度讚揚台灣的民主成就，美國政府跨黨派資深代表團在選後第一時間訪問台，世界政要也紛紛祝賀台灣民主的勝利。

柯拉克曾於去（2023）年 8 月訪問台灣，當時他表示從台灣人身上學到，沒有自由就沒有繁榮。民主是一個僅有250年歷史的實驗品，隨時都可能被剝奪，而我們每天要為之而奮鬥。他也重申，台灣是民主的關鍵與自由的榜樣。

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如今台灣總統大選落幕，柯拉克表示，這次大選最大贏家是台灣人民與世界各地的自由。面對中國政府的持續威脅與干涉，台灣人民堅定地支持自己的民主，並向世界發出明確信息：「他們的自由將繼續存在。」

柯拉克認為，選舉結果反映了人民的意願，人民投票支持台灣與美國繼續保持關係。在總統蔡英文的領導下，美台關係已然開花結果，也因其高瞻遠矚的引導，雙方關係比以往任何時候都更加緊密。他表示，自己有幸能在上次訪台時，頒贈柯拉克科技外交研究的「科技自由獎」予總統蔡英文，表彰其成就，而該研究所創立的「台灣創新與繁榮中心」，使命就是為了促進台灣的繁榮、國際地位與主權。

柯拉克提及，非常尊敬當選總統的賴清德以及當選副總統的蕭美琴，兩位去年都訪問了普渡大學柯拉克科技外交研究院。柯拉克也期待兩位在台美關係能趁勢而上，雙方合作能更上一層樓。

柯拉克指出，在華盛頓，兩黨已達成廣泛共識，即台灣的自由與繁榮符合美國與自由世界的經濟、技術、科學與國家安全利益。沒有一個強大、堅韌、自由的台灣，各地的自由都將受到威權主義的威脅。