揪團醫美微整遇山寨品 醫：低於市價6成、超過一週仍浮腫非正常 三步驟認明正貨

台灣醫美接受率逐年增加，據統計，台灣醫美市場，每年衝破600億，醫美不再是不能說的秘密！但是隨著醫美診所林立，相關產品、療程日新月異和價格越發親民下，也衍生出很多假貨問題。開業皮膚科診所院長林上立醫師呼籲，民眾施作醫美產品前應認明包裝上的雷射防偽標籤、QR Code和衛衛福核可貼標，以確保自身權益。

四年前一名林小姐，為了告別惱人法令紋，透過網路揪團，找到某家正規合格診所施打俗稱「少女針」的產品於法令紋與鼻唇溝，因為醫師現場開封產品，讓她放下戒心。但是打完半年後，持續有紅腫熱痛的情形，轉尋求原廠公司確認，沒想到該診所「從未進貨」。

疑似施打到不明針劑，林小姐得知後幾乎崩潰，且至今臉部仍有不自然的腫塊，有時還會反覆出現發炎、紅腫的狀況。

因少女針假貨水貨氾濫，原廠公司透過管道取得假貨並抽取化驗，結果成分中完全沒有有效成分，而是疑似木屑或其它不明纖維，無法為人體吸收，恐成永久傷害。原廠表示，最近半年內有3至4名個案反應打到假貨。

林小姐施打到不明針劑，長期反覆發炎紅腫凹凸，美容不成反毀容。（圖／廠商提供）

對此，林上立醫師表示，若是施打這類的膠原增生針劑，通常打完一週內會有浮腫情形，這是所有產品都會有的初期反應。另外，施打後若感染泌尿道、covid-19，施作洗牙或植牙等，原本不會腫脹施打部位卻突然紅腫起來，是因為病毒或細菌感染後，導致自體免疫力改變而形成的特殊免疫反應，與真、假貨沒有相關。

林上立提醒，如果施打產品為假貨，當下可能不自覺，但施打部位可能在數月、半年後持續有發炎，甚至有細菌感染、潰爛、流膿等情形時，則非正常情況。

在價錢方面，經我國衛福部核准的膠原蛋白增生劑價位約落在3萬至3萬5之間，低於2萬一定有問題，2萬5左右則可能是水貨，另外，醫師的施打經驗值也可能反應在價錢上。

此外，根據衛福部公告的適應症，因安全考量，這類的膠原蛋白增生劑應該避免施打於上下眼皮、嘴唇、眉心深處等。

林上立呼籲，民眾施作前可進行三步驟，首先，檢查外盒與鋁袋是否有中文圓形標籤與衛福核可的中文貼標，其次，確認外盒與鋁袋右上方是否有雷射防偽貼標並刮出QR Code，兩個QR Code需一致，最後，掃描QR Code查看該產品的進貨診所、出產日期，確認是否為原廠公司正貨，民眾也可透過官網確認施打的診所是否為原廠所認證的診所。

膠原蛋白增生劑真、假貨對照。（圖／廠商提供）