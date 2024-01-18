長榮機師罷工投票22日開票　工會：不排除於春節期間發動

長榮航空機師發起罷工投票，機師公會表示，若無意外將可取得合法罷工權，不排除於春節期間罷工，會在前24小時預告。

機師工會不滿長榮航空苛扣成本、薪資凍漲，導致人力流失與不足，長榮分會因此於去年12月22日發起罷工投票，但因遭勞動部及桃園市勞動局指出，應由工會全體會員進行投票，因此於1月8日開放星宇、華航、虎行等其他非長榮分會會員投票。

機師工會今（18）日表示，投票預期在22日統一開票，距離投票截止還有四天，但投票踴躍，無意外將取得合法罷工權。

工會說，確定取得合法罷工權後，將立刻進行具體規劃，最快不排除於春節期間依法發動罷工，為避免旅客到了機場才臨時撲空，目前初步決定，最遲將於正式發動罷工行動的24小時前提前預告。

工會控訴，從啟動罷工投票至今，長榮航空仍拒絕針對工會所提出的訴求，與工會進行任何正式、實質的協商。

工會也提及，長榮航空資方上週發放一份問卷詢問飛行員「罷工期間是否願意支援公司勤務」，但僅有「同意」的單一選項，是在對全體飛行員進行恫嚇與威脅，以達實際干擾後續可能罷工行動的意圖，有構成不當勞動行為之虞，會員將持續蒐證，屆時將申請不當勞動行為裁決。

工會表示，長榮航空透過違法仲介公司違法引進外籍飛行員，且飛行員甚至不具備實際執行飛航勤務機型執照，直接威脅旅客飛行安全，不得不以罷工喚醒長榮航空。