2/1新國會上路 內閣按慣例總辭 陳建仁：努力信實地完成階段性任務

總統立委大選13日塵埃落定，新國會將於2月1日上路，行政院長陳建仁依憲政慣例率內閣總辭，行政院會今（18）日上午已通過內閣總辭案，將呈請總統鑒核。

依據我國憲政慣例，基於民意政治與責任政治原理，立法委員任期屆滿改選後第一次集會前，行政院長自應向總統提出辭職。

行政院於今日發布陳建仁內閣總辭致詞，陳建仁細數任內作為，指出自去（112）年1月31日，銜蔡總統之命擔任行政院院長至今 已將近1年，感謝行政團隊以擔任公僕、服務人民的精神， 通力合作，積極推動許多重要施政，以及撥補勞健保及台電、 全民普發現金、穩定物價、振興疫後經濟、提升國家韌性，與國人共 享台灣經濟成長的果實，並且推動台灣AI行動計畫2.0及亞灣智 慧科技創新園區，來促進相關產業發展。

陳建仁也提及，完成「3保1金」 福利措施、「我國少子女化對策計畫」、社會住宅、囤房稅、 疫後就學貸款補助方案等各種社會福利補助，以及推動高中職免學費 、大學學費補助等各項社會福利的計畫，實質減輕人民的經濟負擔， 並核定通過「永續提升人行安全計畫」、「 新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，為國人打造溫暖且堅韌的 生活環境。

陳建仁還指出，我國第1艘原型潛艦「海鯤軍艦」已經在去年9月下水，也開 始實施「強化全民國防兵力結構調整方案」，從今年起義務役役期調 為1年，在在顯示政府提升國防自我防衛量能，展現我們守護台灣民 主的決心。



陳建仁指出，總統蔡英文上任至今，行政團隊齊心戮力以赴，讓台灣經濟持續成長， 其中105年至111年平均經濟成長率為3.4%、近3年國內生 產毛額（GDP）總值皆超過20兆元以上，112年預估更將達到 23.5兆元，這些都要歸功於所有行政團隊過去的努力，我再次向 每一位團隊夥伴表達最深的敬意與謝意。



陳建仁也表示，接下來將進入看守內閣時期，直到部會首長及正副院長交接為止。 在這段期間，請所有部會首長務必堅守崗位，持續推動國家政務；行 政團隊仍須以戰戰兢兢的態度，妥善照顧人民日常大小事，並為台灣 長遠發展打下堅韌厚實的基礎。期盼大家與他一起在這最後一哩路，不負人民託付繼續打拚； 讓我們繼續點燃自己，照亮台灣，努力信實地完成階段性任務。