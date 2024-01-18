寒流將至上山追雪！兩專家告訴你何時在哪　北部陽明山機率上看75%

下週起變天！氣象專家吳德榮表示，「緩進式寒潮」將於21日起逐漸南下，23 日至 25 日晨溫度降至最低，天氣「極濕冷」，22日下午至23日中部以北、高度1500公尺以上高山皆有降雪的機率。台灣大學大氣科學博士林得恩則表示，22 日晚起至24日清晨，陽明山下雪機率高達75%以上，太平山、合歡山、或玉山等下雪機率更高。

吳德榮測降雪：太平、拉拉、合歡等中部以北1500公尺以上高山

氣象專家吳德榮今日在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，根據最新模式模擬顯示，週六（20日）鋒面影響、中部以北及東半部轉有局部雨，南部亦有局部短暫雨的機率；天氣轉涼。下週（21）日起、鋒後的「緩進式寒潮（流）」逐漸南下；下週日、一（22日）氣溫逐日下降，漸轉冷；下週二（23日）至週四（25日）晨氣溫降至最低，並觸及「寒流」定義（台北觀測站≦10度），部分平地的最低氣溫約可降至6度左右。

吳德榮表示，本次寒流強度與2016「霸王級寒流」有很大差距，無需相提並論，但天氣「極濕冷」，應注意保暖、防寒害。

吳德榮也指出，下週日鋒面遠離，水氣略減，迎風面仍有局部短暫雨的機率，下週一下午起至週二，第2波水氣移入，北部、東半部及中部山區有局部雨，中部以北、高度1500公尺以上高山（太平、拉拉、合歡⋯⋯）皆有降雪的機率；下週三、四水氣略減，迎風面仍有局部短暫雨。由於各國模式持續調整，應繼續觀察最新模擬。

林得恩測雪：陽明山、太平山、合歡山或玉山

台灣大學大氣科學博士林得恩今日在臉書粉專「林老師氣象站」指出，21（週日）起，受寒流南下影響，天氣又濕、又冷。22 日晚上，地面氣壓 1028 百帕已經來到北台灣附近；850 hPa 零度線適通過台灣北部；700 hPa 相對濕度 80% 區域涵蓋台中以北及北花蓮以北的區域；環境可降水量也增加到 20 至 30 mm。

林得恩指出，爰此推判，22日晚起至24日清晨，陽明山下雪機率高達 75% 以上；其它像太平山、合歡山、或玉山等下雪機率當然也就更高。

*提醒讀者，上山追雪需注意保暖，車輛應安裝雪鏈，避免意外。

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