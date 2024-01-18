南海主權爭議緊張 中菲同意完善溝通機制、管控矛盾分歧

近年南海主權議題爭執導致中菲關係緊張局勢攀升，中菲雙方17日於上海舉行磋商會議，中國外交部聲明指出，雙方同意進一不完善涉海溝通機制，通過友好協商妥善管控涉海矛盾分歧。

承諾管控南海矛盾分歧

路透社報導，中菲兩國最近在南海爭議水域發生多次激烈對抗，並互相指責對方在此一具有經濟戰略意義的水道上挑起衝突，數月來雙方關係一直處於緊張狀態。北京宣稱對幾乎整個南海擁有主權，包括汶萊、印尼、馬來西亞、菲律賓及越南的部分專屬經濟區。

中國外交部17日指出，中國外交部部長助理農融與菲律賓外交部副部長拉扎羅（Theresa Lazaro），於上海就中菲南海問題召開雙邊磋商機制（BCM）第八次會議，雙方「坦誠、深入地交換了意見」，並重申南海爭端「不是雙邊關係的全部」，保持溝通對話對回維持海上和平穩定至關重要。

聲明還指出，雙方同意進一步完善涉海溝通機制，繼續通過友好協商妥善管控涉海矛盾分歧，處理好海上緊急事態，並重點提及「管控好仁愛礁現地局勢」，不斷推進海上務實合作，「為中菲關係健康穩定發展創造良好條件。」

台海衝突影響菲海外移工

菲律賓自1975年與台灣斷交，此後遵循一中政策。菲國總統小馬可仕2022年上任以來，遵循「與所有人為友，不與任何人為敵」的獨立外交政策，然而，近年菲律賓與中國因南海主權議題關係緊張，小馬可仕政府與美國的國防安全合作日益密切。上週台灣總統立委選舉，小馬可仕於15日罕見於X平台發文祝賀賴清德當選，並在任內首度使用「台灣總統」一詞。

中國對此大為光火，怒嗆小馬可仕要「多讀書，正確了解台灣問題的來龍去脈，從而得出正確的結論。」中國於16日召見菲國駐中大使，並警告菲國「不要玩火」，應切實遵守「一中原則」。菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）則17日在聲明中反嗆「中國外交部發言人自甘墮落至如此低劣粗俗的發言」。至於菲國外交部則聲明，菲律賓將持續堅持一中政策。

台海情勢與菲律賓息息相關。菲國逾百萬的海外勞工（Overseas Filipino Worker），是該國重要的經濟支柱，根據菲國當局「2023 至 2028 年国家安全政策」指出，有鑑於菲國比鄰台灣，且有超過 15 萬名菲籍海外移工在台灣居住，台灣海峽的任何軍事衝突都將「不可避免地」影響菲律賓。

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