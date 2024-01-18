Google兩重大革新 畫圈搜尋、AI多重搜尋 這些用戶搶先體驗

搜索引擎龍頭Google今（18）早發布重大革新，針對 Android 手機推出「畫圈搜尋」功能，自 31 日起特定機種用戶無需切換應用程式，就能透過簡單手勢搜尋任何內容；此外，用戶只要拿起相機對準物體，並透過 Google 應用程式提出問題，就會顯示透過 AI 分析的資訊結果，而不再僅限於圖像配對。

Google致力於持續打造更便利的搜尋方式，近期也持續測試並探索生成式 AI 理解自然語言的能力，是否能讓使用者在 Google 搜尋以更直覺的方式提問。隨著正式邁入 2024 年，Google將帶來兩項重大更新，分別是：「畫圈搜尋」以及採用 AI 技術的多重搜尋體驗。

畫圈搜尋

Google表示，「畫圈搜尋」是一項在 Android 手機畫面上無需切換應用程式，就能搜尋任何內容的全新搜尋方式。只要在螢幕上透過你慣用的簡單手勢，像是畫圈、畫線、塗鴉、輕觸等等，就能輕鬆選取圖片、文字或影片，並立即尋找所需的資訊。

每當看到感興趣的內容，例如下方影片中可愛的狗狗專用泳鏡，使用者往往必須停下手邊的事，開啟另一個應用程式或瀏覽器來搜尋；但現在，無論是正在傳簡訊給朋友、瀏覽社群媒體或觀看影片，當發現勾起好奇心的事物時，使用者都可以立即在畫面上展開搜尋。搜尋廣告和購物廣告將會持續出現在搜尋結果頁面的專用廣告欄位中。

「畫圈搜尋」功能將於 1 月 31 日開始在全球推出，並率先在指定的 Android 旗艦智慧型手機，包含 Pixel 8、Pixel 8 Pro 和全新 Galaxy S24 系列上開放使用。

開啟相機並提問 AI 來解答

Google於2022年率先以智慧鏡頭推出多重搜尋，讓用戶可以同時使用圖片和文字進行搜尋。自從這項功能推出以來，多重搜尋就持續為透過圖像進行的搜尋，帶來更精準結果。例如，使用 Google 智慧鏡頭搜尋一張紅色運動鞋的照片，然後加上搜尋關鍵字「藍色」，來找到你自己所喜愛顏色的運動鞋。現在，隨著我們近期在生成式 AI 領域的新突破，多重搜尋讓探索世界變得比以往更加容易。

Google宣布，從今天起，你只要拿起相機對準物體並透過 Google 應用程式提出問題，全新的多重搜尋體驗會顯示透過 AI 分析的資訊結果，而不再僅限於圖像配對。這能讓使用者針對眼前所看到的事物提出更複雜或更詳細的問題，並進一步快速並理解關鍵資訊。

舉例來說，想像你在二手市集看到一款沒有外裝盒子或說明書、過去沒有看過的桌遊，你的腦海中可能會浮現「這是什麼遊戲？要怎麼玩？」等等的疑問。這時候，你只要拍下桌遊的照片，並加上「要怎麼玩這個遊戲？」的提問，就能獲得透過 AI 統整網路上最相關資訊後產生的總覽。如此一來，你不只可以快速瞭解桌遊的名稱以及玩法，還能從 AI 所提供的總覽中輕鬆查看資料連結，進一步獲得詳細資訊。

Google表示，從本週開始，搭配 AI 生成總覽的多重搜尋功能，將會先在美國推出並率先支援英文，只要在 Android 或 iOS 版的 Google 應用程式中找到智慧鏡頭圖示就能開始使用。在美國以外的使用者如果想要率先體驗這項功能，可以透過選擇參與 SGE（Search Generative Experience），就能在 Google 應用程式中預覽這項全新功能，並且在畫圈搜尋的多重搜尋結果中獲得由 AI 生成的總覽。