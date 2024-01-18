台北國際書展主題國荷蘭　世貿首場電音之夜精彩登場

2024台北國際書展將於2月20日至25日於世貿一館舉行，主題為「閱讀造浪」，主題國為「荷蘭」。文化部政務次長李靜慧表示，今年書展以「文化重逢」為概念，荷蘭東印度公司於1624年來到臺灣，是臺灣和世界相逢且踏上國際舞台的一個起點。透過閱讀，民眾可以理解各種不同的觀點，因此2024台北國際書展可說是再一次的文化重逢。

荷蘭主題國館由荷蘭在台辦事處、荷蘭建築師事務所MVRDV共同策劃，以「1624」、「多樣性和包容性」、「荷蘭設計和永續發展」三大議題來呈現臺荷共同的歷史、現在和未來；此外，身為電音王國的荷蘭，將於2月23日安排電音之夜，由DJ莫妮卡演出。

荷蘭館展出內容將以文物、歷史檔案、複製品與模型來回溯1624年雙方互動的情形，逐漸發展成在貿易、文化交流上的強韌連結。並規劃原住民、性別、移民、LGBTQI+群體等議題活動，呈現荷蘭對於寬容和言論自由等價值的崇尚。

國際區活動及國際作家亦精彩可期，「泰國館」以「無界」為年度展覽主題，「德國館」將展出逝世100周年的小說家法蘭茲・卡夫卡（Franz Kafka）作品和中文譯本，「法國館」聚焦圖像，並於2月24日晚間舉辦「多元繪畫音樂會」，「比利時館」將展出圖像為主的出版品。

書展延續18歲以下及持展期當日高鐵與臺鐵桃園以南、宜花東紙本票根者免費參觀優惠。此外，為鼓勵各位民眾於平日入場，書展基金會提供平日消費滿額禮，凡於2月20日至23日入場者，當日消費滿額500元，可兌換限量閱讀造浪筆記本、滿1,000元除送書展斜背袋，可抽臺北東京來回經濟艙機票一張。