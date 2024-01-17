阿拉斯加梅毒患者爆增20多倍 專家：與新冠大流行和交友APP盛行有關

根據美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention, CDC）統計，近年來美國境內梅毒病例驟升，而阿拉斯加是激增最多的州之一。因此當地衛生官員呼籲，成年人應定期接受檢測。

阿拉斯加州衛生部於本週二（1/16）發布聲明表示，2016年一整年內只有20例梅毒病例，到了2022年爆增20多倍，共424例。為了防止病例快速增長，呼籲45歲以下成年人每年應至少接受一次檢測。

阿拉斯加首席醫療官Anne Zink博士說，目前阿拉斯加是全國梅毒發病率最高的地區之一，因此所有擁有性生活的育齡人士都應該每年接受梅毒檢測，多重性伴侶者則建議每3至6個月檢測一次。

梅毒又稱為花柳，由梅毒螺旋體(Treponema Pallidum) 細菌引起，是一種常見的性傳播疾病。早期梅毒可以使用抗生素治療，且越早期開始治療效果愈好，使用的劑量也愈少。

早期梅毒如果沒有接受治療，經過數週後，硬性下疳也會自動癒合消失，然而，未經治療的話，感染可能會在體內持續存在，病情也會越來越嚴重，甚至致命。美國CDC表示，在初次感染後數年，感染可能會影響主要器官並侵入神經系統，可能導致失明、思維改變或癡呆。

值得注意的是，阿拉斯加州內因透過胎盤發生母子垂直感染的情況亦有加劇趨勢，2022年累計共有12例先天性梅毒病例，主要集中在該州的中南部地區。

阿拉斯加州流行病學家兼公共衛生司流行病學主任 Joe McLaughlin博士說，對於所有準媽媽來說，要求醫生於第一次產前檢查、懷孕後期以及分娩時進行檢測尤其重要。

Joe McLaughlin說，為了扭轉阿拉斯加州內梅毒和先天性梅毒急劇增加的情形，呼籲臨床醫生提高警覺，如發現疑似病例，應加強採檢，並為檢測結果呈現陽性者和過去90天內曾接觸梅毒感染者的接觸者提供及時的治療。

公共衛生專家表示，梅毒盛行率上升與COVID-19 大流行期間所採取的封鎖措施有關，改變了民眾就醫行為，例如主動就診、檢測和早期治療的比例減少，進而加劇性傳染病的傳播。流行病學家還指出，約會／交友應用程式（online dating apps）的盛行，也是助長性病散播的禍首之一。