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南極地區象鼻海豹集體死亡　首次被證實為感染H5N1禽流感

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/17 18:28
象鼻海豹（圖／Unsplash_ <a href="https://unsplash.com/@anchorlee">Anchor Lee</a>）

象鼻海豹（圖／Unsplash_ Anchor Lee

H5N1禽流感病毒已不僅擴散於野鳥之間，英國病毒學小組近日發現，居住於南極的象鼻海豹及海狗首次被驗出感染禽流感（H5N1），為去年大規模死亡的原因。

衛報報導，英國動植物保健局（Animal and Plant Health Agency, AHPA）研究發現，棲息在南大西洋英屬喬治亞島的象鼻海豹及海狗感染了H5N1禽流感。

在此之前，南喬治亞島就有多隻象鼻海豹集體死亡，雖然當時已確認H5N1在南極地區海鳥之間爆發，造成多隻海鳥死亡，但報告僅指出許多象鼻海豹「疑似」出現禽流感症狀，實際原因仍待確認。

一同參與調查的科學家法爾奇耶李（Marco Falchieri）表示，他在現場看到約20隻象鼻海豹死亡，其他海狗也出現了咳嗽、打噴嚏、流鼻涕等禽流感的呼吸道症狀。

法爾奇耶李說，在南喬治亞島死亡的個體數約為100隻，主要為比海狗虛弱的象鼻海豹，而他最擔心的是哺乳動物的適應性突變，雖然目前還未在樣本中看見突變，但仍需繼續觀察。

適應突變意味著H5N1變成也能適應哺乳類的病毒，最終會增加對人類的危險。

12月時，阿拉斯加一隻北極熊被發現感染H5N1禽流感死亡，祕魯和智利也有約2萬隻海獅死於禽流感。

法爾奇耶李指出，雖然南極地區的海報和鳥類死亡令人擔憂，但值得慶幸的是，病毒還未擴散至其他物種，他們兩年前開始擔心該地區企鵝會被傳染，但目前並明有發生，可以算是個樂觀的結果。

法爾奇耶李說，若禽流感在南極繼續擴散，將威脅到海鳥和海洋哺乳動物等生態系統。
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H5N1

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更新時間 : 2024-01-17 21:38 GMT+08:00

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