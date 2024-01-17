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選後打壓 再添一樁？台灣U20男排主辦權被取消 排協：因中國提出異議

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/17 17:59
杭州亞運男子排球項目台灣隊22日在12強賽不敵印度 隊，無緣晉級6強。台灣隊陳建禎（右）在賽中扣球 進攻，為球隊進帳7分。 中央社記...

杭州亞運男排 陳建禎扣球進攻

杭州亞運男子排球項目台灣隊22日在12強賽不敵印度 隊，無緣晉級6強。台灣隊陳建禎（右）在賽中扣球 進攻，為球隊進帳7分。 中央社記... (來源 中央社)

我國原訂將舉辦「2024年第22屆亞洲U20男子排球錦標賽」，但主辦權突遭取消，排協秘書長黃國光今（17）日受訪證實，中國方以兩岸政治關係複雜為由，而無法派隊出賽，因此向亞排聯提出異議。

黃國光說明，亞洲排球聯合會(Aisa Volleyball Confederation)於112年12月18日通過由我國排協舉辦「2024年第22屆亞洲U20男子排球錦標賽」，當時他甫上任的中華民國排球協會秘書長，甚至在前往中國參加會議同時，特地拜會中國排球協會的高層，邀請中國派球隊參加，「他們也有允諾，只是沒有肯定的答案。」

然而中國排球協會卻於112年12月26日以書面形式向亞洲排球聯合會對此一賽事提出異議，理由是：「兩岸政治關係複雜，中國排球協會無法派隊出賽，加上此賽事關乎2025年世界U21男子錦標賽的資格，希望亞洲排球聯合會能重新考慮。」，並於12月28日發函給亞洲排球聯合會，表示願意承辦此一賽事。

對此，亞洲排球聯合會於113年1月15日召開臨時理事會，並針對此事進行討論與決議，黃國光也在會議上提出異議並表示：「中華台北排球協會多年來協助辦理各項亞洲區賽事，廣受亞洲各國好評；今年針對此一賽事，不僅早已依循奧會模式與各單位進行協調相關事宜，而相關經費、埸館、人力物力也已準備穩妥，屆時也一定歡迎亞洲各國一同共襄盛舉。」

結束會議後，亞排聯透露，改由印尼排球協會承辦2024年第22屆亞洲U20男子排球錦標賽，而台灣則承辦亞洲女子排球挑戰盃，預計5月25日至6月1日舉辦。黃國光表示，由於台北市已經沒有場地，因此緊急協調高雄市，期望把賽事辦好，「國際賽事我們努力爭取，包含相關的錦標賽。」
亞洲U20男子排球錦標賽
排球
排協
中國打壓
兩岸關係
黃國光

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