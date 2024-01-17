台北DIAMOND TOWERS超值「新年福箱」這天開搶！S級痛風箱、必囤零食最高7%回饋

新光三越DIAMOND TOWERS準備豐富的活動跟商品喜迎農曆新年，必囤零食推薦、招財小物將於明（18）日新光三越新春大檔「龍舞卡利HIGH」開跑！

Diamond Towers特別於除夕到初三規畫兩波招財好運贈獎，持新光三越貴賓卡過卡並以skm pay綁定指定銀行卡消費滿3.8萬，即可兌換網路熱門的招財夯品，包含招財小物「LUCKY CAT招財貓 宇宙限定款」及象徵錢滾錢的「揪吉五十錢滾錢 22k 金色」。

Pantone 2024年度代表色柔和桃，充滿溫暖與現代優雅，去年12月甫開幕的Burberry即有多款柔和桃色單品：「Buberry Rose蜜桃色皮革手拿包」（推薦價95,000）；「Buberry嫩霓虹色皮革運動鞋」（推薦價27,500）；「Buberry嫩霓虹色皮革芭蕾舞鞋」（推薦價27,500）。



Buberry Rose蜜桃色皮革手拿包、Buberry嫩霓虹色皮革芭蕾舞鞋。（圖／品牌提供）

「新年鑽屬福箱」凡以100點skm points點數＋skmpay支付2,000元，即可購入DORIS 24吋行李箱及BLUE ELEPHANT太陽眼鏡，總價值7,560元；另抽價值高達338,000元的Vivienne Diamant SWEET二克拉鉑金鑽戒、SEIKO Prospex SRPG19K1機械錶、受遊戲玩家注目的新品PlayStation®5 (slim) 光碟版，及Restaurant A 雙人午間套餐等，福箱限量100份售完為止，將於2月10日大年初一10:00現場販售。

Arte White推出「新春精選飾品福袋」售價1,999元/2,599元，內含兩樣隨機精選飾品價值達3,000元/4,000元；潮牌AAPE限定福袋售價5,629元，內容物由大學T/短T/托特包/襪子/行李箱綁帶隨機出現；OFF DUTY新春服飾福袋6,600元/配件福袋3,600元，價值分別達10,000元/5,500元。



福箱驚喜獎包含Vivienne Diamant SWEET二克拉鉑金鑽戒。（圖／品牌提供）

美食部分，新光三越推出「龍級帝王美食福袋」，Diamond Towers販售包含「銘柄牛奢華福袋」、「S級痛風箱」；質感咖啡廳Gelovery Gift則有「人氣午茶組合福袋」精選人氣甜點＋茶飲套餐券售價666元/888元，內容物價值840元/1,250元。

卡利HIGH不限日、不限店、線上線下都可累計回饋，只要於活動期間持指定9大銀行（台新銀行／新光銀行／中國信託／玉山銀行／星展銀行／國泰世華／聯邦銀行／第一銀行／兆豐銀行）單卡刷卡累計滿1萬元以上回饋4％、滿6萬元以上回饋5％、滿30萬元以上回饋6％skm points點數，使用新光三越行動支付skm pay並綁定指定銀行信用卡，消費任一單筆達3,000元立即再加碼1%、最高7%回饋。