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呼叫「美美」 美侖商旅周年慶推名字有「美」飯店免費住一晚

By 台灣英文新聞
2024/01/17 17:30
名字有「美」飯店免費住一晚（圖／美侖飯店集團）
名字有「美」飯店免費住一晚（圖／美侖飯店集團）

名字有「美」飯店免費住一晚（圖／美侖飯店集團）

名字有「美」飯店免費住一晚（圖／美侖飯店集團）

美侖飯店集團旗下輕奢品牌「美侖商旅」為慶祝5周年慶，飯店推出呼叫美美專案，名字中有「美」字，不論是美侖、美德、美玲、美人(同音亦可)，即可以一字折500元、兩字折1000元，名字連中三字則本人免費入住景緻客房一晚(價值13200元) ! 此專案不分平假日每日限量5間(適用入住日期為2024/1/15-2024/2/28)! 優惠限每人使用一次，入住時須出示身分證或健保卡，方案僅適用官網或電話訂房。

CAFE49全日餐廳同享生日喜悅

距離農曆新年剩下不到一個月，想好去哪裡聚餐了嗎？美侖商旅館內「CAFE49」全日餐廳同享生日喜悅，每週一晚間17:30~20:30出示身分證或健保卡名字有「美侖」兩字，即可免費兌換一客松露蕈菇起司燉飯(價值572元) 每日限量3名，周年慶期間凡點用套餐消費滿500元以上餐廳現場另提供好運滾滾來遊戲人人有獎，滾球數字越大現金折扣越多(以上優惠限內用且恕無法與其它優惠併用，2/9~2/14不適用)。

農曆大年初二

美侖商旅每年除夕訂位盛況早在幾個月前即訂位額滿，應饕客要求年初二推出「吉祥如意精緻套餐」同樣廣受大眾好評，除了吃得到炙燒黃金烏魚子、極品佛跳牆等經典年味外，還大手筆準備了蒜香奶油龍蝦及美國Prime頂級牛小排每客1680元，絕對是您新春期間闔家團圓歡聚的好去處！

西洋情人節

今年情人節落在農曆大年初五春節假期的最後一天，正因為是放假期間更需要提早規劃，CAFE49全日餐廳西洋情人節當天推出專屬情人的「濃情蜜意」六道式套餐，從前菜嚴選北海道生食級大干貝水果莎莎至多款的海陸主菜任君挑選:「香煎鮭魚排」、「美國Prime頂級牛小排」、「爐烤柚子胡椒豬肩排」等，每人1520 元即能享有豐盛華美的海洋珍味與頂級牛排為彼此傳遞濃厚心意，展開一整夜的浪漫序曲。2月5日前預訂加碼贈送戀人特調。

更新時間 : 2024-01-17 21:38 GMT+08:00

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