新北好茶躍上國際 5茶農奪日本綠茶大賽6座獎項

新北市農業局輔導深坑區、三峽區及坪林區茶農以特色 茶品獲日本「世界綠茶大賽」肯定，其中最高金賞獎拿下2座， 另金賞獎獲4座，今(17)日於市政會議獻獎， 新北市長侯友宜肯定茶農在國際獎項獲得佳績，為新北茶產業努力， 讓臺灣獨特風味特色茶被世界看見。

日本「世界綠茶大賽」自2007年起每年舉辦一次， 於日本靜岡縣辦理綠茶比賽為最高級別評選活動，堪稱茶界的「 奧斯卡」，評比內容包含茶葉滋味、茶葉香氣、產品概念、 包裝設計、性價比等整體商品性質。今年來自日本、中國、台灣、 韓國、泰國、法國等不同國家共165個茶產品參賽，選出18組茶 品評為最高金賞獎，新北市深坑區蔡金財及三峽區陳宣和就拿下2座 ，另外，坪林區馮懷謹、謝佳妤及蘇冠軒則拿下4座金賞獎。

獲最高金賞獎的57年次蔡金財為茶園第五代，家族製茶已有120 年時間，經營茶園面積0.2公頃，主要生產包種茶及蜜香紅茶，從 14歲就跟著阿公及家族長輩學習製茶，承襲日治時期的製茶技術， 累積製茶近30年經驗。蔡金財表示， 三峽常以青心柑仔品種製成蜜香紅茶，自己則以青心烏龍來製茶， 茶樹採自然農法管理茶園，不灑農藥， 以草生栽培方式維持土壤養分，採摘受小綠葉蟬刺吸（著蜒） 的幼嫩茶菁，蟲咬越多越甘甜。在準備比賽前， 也特別研究發現外國人對於茶品風味偏好有蜜香、 具甘甜度且無苦澀味，因此在蜜香紅茶製程中， 為降低青心烏龍品種所具之茶澀味， 先靜置讓水份散失待茶菁柔軟再做成紅茶，茶菁揉捻完需靜置拉長2 倍時間至7-8小時，讓茶水充份發酵及香氣產生， 製出的茶葉外觀呈現烏黑帶紅，茶湯呈金黃色， 茶清香帶有甘甜帶蜜味，浸久不苦澀， 做出符合外國人口味的甘甜好茶。另外，在禮盒設計上， 原木盒結合炭燒質感，傳達古老製茶技藝， 手提袋則用土角厝的土色象徵自然樸實的意象。

新北市長侯友宜表示，茶農獲茶界的「奧斯卡」獎項值得肯定， 茶農手藝及精益求精精神造就新北好茶， 成功讓特色茶站上國際舞台，市府與茶農朝國際市場前進， 共同攜手行銷新北好茶特色產品，農業產值升級及提高國際能見度。

新北市農業局表示，新北市致力營造良好農業生產環境， 並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理評鑑與製茶技術競賽， 新生代的製茶高手輩出，展現青農活力，此次茶農所產特色茶品榮獲 日本「世界綠茶大賽」6座獎項代表新北好茶備受國際肯定。

購買好茶可洽在地農友蔡金財0932-263187、陳宣和02 -86717393、馮懷謹02-2665 6260、謝佳妤0978-265921及蘇冠軒02- 26658108，更多活動詳情可於「新北市農業局稼日蒔光」 臉書(https://www.facebook.com/ agr.ntpc/)查詢。

新北市坪林區蘇冠軒(右2)獲日本「世界綠茶大賽」金賞獎，今(17)日於市政會議獻獎新北市長侯友宜(中)肯定努力。(圖／新北市政府農業局)

坪林區馮懷謹(右1)獲日本「世界綠茶大賽」金賞獎，今(17)日於市政會議獻獎新北市長侯友宜(右2)肯定努力。(圖／新北市政府農業局)

新北市深坑區蔡金財(右)獲日本「世界綠茶大賽」最高金賞獎，今(17)日於市政會議獻獎新北市長侯友宜(中)肯定努力。(圖／新北市政府農業局)