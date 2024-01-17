Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

新北好茶躍上國際 5茶農奪日本綠茶大賽6座獎項

By 台灣英文新聞
2024/01/17 17:13
新北市三峽區陳宣和(右2)獲日本「世界綠茶大賽」最高金賞獎，今(17)日於市政會議獻獎新北市長侯友宜(中)肯定努力。(圖／新北市政府農業局...

新北市三峽區陳宣和(右2)獲日本「世界綠茶大賽」最高金賞獎，今(17)日於市政會議獻獎新北市長侯友宜(中)肯定努力。(圖／新北市政府農業局...

新北市農業局輔導深坑區、三峽區及坪林區茶農以特色茶品獲日本「世界綠茶大賽」肯定，其中最高金賞獎拿下2座，另金賞獎獲4座，今(17)日於市政會議獻獎，新北市長侯友宜肯定茶農在國際獎項獲得佳績，為新北茶產業努力，讓臺灣獨特風味特色茶被世界看見。

日本「世界綠茶大賽」自2007年起每年舉辦一次，於日本靜岡縣辦理綠茶比賽為最高級別評選活動，堪稱茶界的「奧斯卡」，評比內容包含茶葉滋味、茶葉香氣、產品概念、包裝設計、性價比等整體商品性質。今年來自日本、中國、台灣、韓國、泰國、法國等不同國家共165個茶產品參賽，選出18組茶品評為最高金賞獎，新北市深坑區蔡金財及三峽區陳宣和就拿下2座，另外，坪林區馮懷謹、謝佳妤及蘇冠軒則拿下4座金賞獎。

獲最高金賞獎的57年次蔡金財為茶園第五代，家族製茶已有120年時間，經營茶園面積0.2公頃，主要生產包種茶及蜜香紅茶，從14歲就跟著阿公及家族長輩學習製茶，承襲日治時期的製茶技術，累積製茶近30年經驗。蔡金財表示，三峽常以青心柑仔品種製成蜜香紅茶，自己則以青心烏龍來製茶，茶樹採自然農法管理茶園，不灑農藥，以草生栽培方式維持土壤養分，採摘受小綠葉蟬刺吸（著蜒）的幼嫩茶菁，蟲咬越多越甘甜。在準備比賽前，也特別研究發現外國人對於茶品風味偏好有蜜香、具甘甜度且無苦澀味，因此在蜜香紅茶製程中，為降低青心烏龍品種所具之茶澀味，先靜置讓水份散失待茶菁柔軟再做成紅茶，茶菁揉捻完需靜置拉長2倍時間至7-8小時，讓茶水充份發酵及香氣產生，製出的茶葉外觀呈現烏黑帶紅，茶湯呈金黃色，茶清香帶有甘甜帶蜜味，浸久不苦澀，做出符合外國人口味的甘甜好茶。另外，在禮盒設計上，原木盒結合炭燒質感，傳達古老製茶技藝，手提袋則用土角厝的土色象徵自然樸實的意象。

新北市長侯友宜表示，茶農獲茶界的「奧斯卡」獎項值得肯定，茶農手藝及精益求精精神造就新北好茶，成功讓特色茶站上國際舞台，市府與茶農朝國際市場前進，共同攜手行銷新北好茶特色產品，農業產值升級及提高國際能見度。

新北市農業局表示，新北市致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理評鑑與製茶技術競賽，新生代的製茶高手輩出，展現青農活力，此次茶農所產特色茶品榮獲日本「世界綠茶大賽」6座獎項代表新北好茶備受國際肯定。

購買好茶可洽在地農友蔡金財0932-263187、陳宣和02-86717393、馮懷謹02-2665 6260、謝佳妤0978-265921及蘇冠軒02-26658108，更多活動詳情可於「新北市農業局稼日蒔光」臉書(https://www.facebook.com/agr.ntpc/)查詢。

新北好茶躍上國際 5茶農奪日本綠茶大賽6座獎項

新北市坪林區蘇冠軒(右2)獲日本「世界綠茶大賽」金賞獎，今(17)日於市政會議獻獎新北市長侯友宜(中)肯定努力。(圖／新北市政府農業局)

新北好茶躍上國際 5茶農奪日本綠茶大賽6座獎項

坪林區馮懷謹(右1)獲日本「世界綠茶大賽」金賞獎，今(17)日於市政會議獻獎新北市長侯友宜(右2)肯定努力。(圖／新北市政府農業局)

新北好茶躍上國際 5茶農奪日本綠茶大賽6座獎項

新北市深坑區蔡金財(右)獲日本「世界綠茶大賽」最高金賞獎，今(17)日於市政會議獻獎新北市長侯友宜(中)肯定努力。(圖／新北市政府農業局)

更新時間 : 2024-01-17 21:37 GMT+08:00

最受歡迎

台人赴日滑雪一週兩起死亡意外！ 滑雪教練三大提醒保命
台人赴日滑雪一週兩起死亡意外！ 滑雪教練三大提醒保命
《潛行》必看亮點！劉德華領軍重量級演員陣容　彭于晏首度挑戰這類型角色台灣刺激上映
《潛行》必看亮點！劉德華領軍重量級演員陣容　彭于晏首度挑戰這類型角色台灣刺激上映
韓劇「死期將至」演員陣容強大　導演透露邀請「這兩位」演出最費心
韓劇「死期將至」演員陣容強大　導演透露邀請「這兩位」演出最費心
【總統好】台灣2024總統大選開票實況即時更新　民進黨賴清德破558萬接執政棒
【總統好】台灣2024總統大選開票實況即時更新　民進黨賴清德破558萬接執政棒
〈財經主筆室〉台灣去年新生兒13.5萬人再創新低　少子化「生不如死」持續考驗新政府
〈財經主筆室〉台灣去年新生兒13.5萬人再創新低　少子化「生不如死」持續考驗新政府
〈財經主筆室〉長榮機師「是否罷工」延至1/22揭曉　民眾關注農曆年能否安心出國？
〈財經主筆室〉長榮機師「是否罷工」延至1/22揭曉　民眾關注農曆年能否安心出國？
全台最大宗虛擬幣詐騙！幣圈名人以合法交易所設陷　警查扣2億元逮14人 　ACE稱員工均為證人
全台最大宗虛擬幣詐騙！幣圈名人以合法交易所設陷　警查扣2億元逮14人 　ACE稱員工均為證人
入境日本更簡便！「Visit Japan Web」系統改版 1/25起入境、海關申報QRcode合而為一
入境日本更簡便！「Visit Japan Web」系統改版 1/25起入境、海關申報QRcode合而為一
不滿各國祝賀台灣完成民主選舉、賴清德當選　中國震怒發出強烈警告
不滿各國祝賀台灣完成民主選舉、賴清德當選　中國震怒發出強烈警告
美國專家：金正恩下定決心發動戰爭　並非只是虛張聲勢
美國專家：金正恩下定決心發動戰爭　並非只是虛張聲勢