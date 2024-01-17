新北國際教育課程融入濕地保育及校園密室逃脫　獲獎校數全國第一

新北市參與教育部國教署舉辦「112年度國際教育優 良課程工具包及課程方案徵選」，共10所學校脫穎而出， 獲獎校數全國第一！其中成功國小榮獲特優，成州國小、 福和國中及中和高中榮獲優選，海山國小、光復國小、大豐國小、 正德國中、竹圍高中及金陵女中則榮獲佳作， 獲獎學校校長及教師於今(17)日市政會議中獻獎，共享榮耀。

教育局表示，新北市長期透過學校課程方案分享， 鼓勵教師依據學校特色，從在地出發放眼國際， 將聯合國永續發展目標SDGs及多元文化等國際教育議題融入各領 域教學，並結合科技、閱讀、雙語與美感，發展具在地性、自主性、 全球性的國際教育課程，引領學生接軌全球。

榮獲特優學校-成功國小師生因為看見經濟合作暨發展組織( OECD) 1996年統計顯示全球濕地的總面積，與1900年相比已消失5 0%以上，感到非常驚訝而決定透過實地踏查探討五股溼地危機， 進而制訂守護濕地公約，並向社區宣導保護濕地的重要性， 落實在地關懷；同時， 更與韓國世宗市米爾小學及國際珍古德協會跨國分享淨堤、 創作繪本、紙影戲等濕地保育的具體行動，共同響應全球濕地保育。 操作紙影戲的學生陳信德分享，當劇情走到招潮蟹、彈塗魚、 紅冠水鴨等動物訴說濕地是牠們的家園，若遭到破壞就無家可歸， 看見同學們隨著劇情發展而情緒起伏，更大聲呼應：「 我願意一同保護濕地！」展現捍衛全球濕地保育的決心。

成州國小透過跨國共學，與馬來西亞芙蓉三民華文小學、韓國Okd ong小學討論水資源短缺的解決策略。參與學生柯妘蓁提到， 臺灣因土地狹長、山坡地陡峭而留水不易，成為全球缺水排名第18 名的國家。從學伴線上分享及任務分配， 共同蒐集各國保護水資源作法，認識再生水利用、 設立溼地公園等水資源保護的具體行動，期許大家都能從自身做起， 透過日常生活節約用水， 使用省水標章的水龍頭等正確的用水觀念與行動， 一起做水資源守護者，實踐全球公民責任。

中和高中與美國猶他州高中學生進行實體交流， 以校園密室逃脫闖關活動一起學語言、遊校園、嘗美食。 學生胡宸毅提到自己帶領美國學生遊覽校園時，美國學生Siale i Gaono回饋分享自己所在的猶他州境內多是荒野與沙漠， 當走在中和高中校園中看到參天大樹集聚的綠植景觀， 彷彿置身叢林探險秘境；此外， 還提到自己第一次與台灣學生一起製作珍珠奶茶與蛋塔， 從烹煮珍珠、泡茶到製作酥脆的蛋塔外皮及濃郁內餡， 親手完成的蛋塔外酥內軟、超級好吃!現場猶他州學生們歡笑聲和掌 聲絡繹不絕，也讓中和高中學生體會有朋自遠方來， 不亦樂乎的深刻感動，彰顯「與世界做朋友、將中和文化帶著走」 課程實踐的精神。

教育局表示，因應全球化及後疫情時代的挑戰， 學生必須具備多元文化及國際理解的素養，培養語言溝通、 議題探究、批判思考、資訊運用及跨文化溝通等能力是必然趨勢， 期待透過各校持續發展優質的國際教育課程， 引領新北學子接軌國際，未來成為前瞻卓越的國際化人才。

新北市海山國小及中和高中研發國際教育課程工具包，榮獲全國獎項殊榮。（圖／新北市教育局）