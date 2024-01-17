中國人口連續兩年負成長 2023出生率創新低

中國國家統計局今（17）日公布人口數據，2023 年全國人口來到 14.09 億，連續兩年負成長，粗出生率也寫下千分之 6.39 的歷史新低。

根據國家統計局，中國 2023 年 31 個省、自治區、直轄市人口共 14 億 967 萬人，比 2022 年減少 208 萬人，或 0.15%。減幅遠大於 2022 年，當年人口比 2021 年少了 85 萬人。

路透社指，2022 年的負成長是 1961 年毛澤東主政時中國大飢荒以來首見，2023 年趨勢則持續向下。

新生兒人數方面，中國 2023 年全年出生人口 902 萬人。粗出生率千分之 6.39，低於 2022 年的千分之 6.77。60 歲以上人口 2 億 9,697 萬人，占總人口 21.1%。

中國 1980 年至 2015 年之間實施一胎化政策，再加上都市化，人口從鄉村遷至城市，養育不易，出生人數即一路下滑。去年中國青年人口就業率創新高，白領階級薪資下跌，加上 2/3 家戶將財富投注在如今顯然危機重重的房地產市場，更無生育誘因。

聯合國估計，到了 2050 年，中國人口將縮減 1.09 億人。勞動與消費人口減少，高齡安養花費增加，地方政府負債累累，身為全球第二大經濟體，人口不振使中國原已晦暗的經濟前景再添陰霾。

中國退休人口（60 歲以上）料將於 2035 年破 4 億人，比美國總人口還多。根據中國科學院，中國退休金基金恐於 2035 年用罄。

習近平去年 10 月喊話，「要積極培育新型婚育文化，加強對年輕人婚戀觀、生育觀、家庭觀的引導，促進完善和落實生育支持政策。」

地方政府雖推出了各式各樣的獎勵措施，如減稅、延長育嬰假、補助等，但根據北京智庫育媧人口研究，許多政策因資金匱乏或地方政府動機不足，並未確實實施。