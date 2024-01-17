Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

中國人口連續兩年負成長 2023出生率創新低

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/17 17:02
2023年4月2日，上海公園一對父女。（圖／路透社Aly Song）

2023年4月2日，上海公園一對父女。（圖／路透社Aly Song）

中國國家統計局今（17）日公布人口數據，2023 年全國人口來到 14.09 億，連續兩年負成長，粗出生率也寫下千分之 6.39 的歷史新低。

根據國家統計局，中國 2023 年 31 個省、自治區、直轄市人口共 14 億 967 萬人，比 2022 年減少 208 萬人，或 0.15%。減幅遠大於 2022 年，當年人口比 2021 年少了 85 萬人。

路透社指，2022 年的負成長是 1961 年毛澤東主政時中國大飢荒以來首見，2023 年趨勢則持續向下。

新生兒人數方面，中國 2023 年全年出生人口 902 萬人。粗出生率千分之 6.39，低於 2022 年的千分之 6.77。60 歲以上人口 2 億 9,697 萬人，占總人口 21.1%。

中國 1980 年至 2015 年之間實施一胎化政策，再加上都市化，人口從鄉村遷至城市，養育不易，出生人數即一路下滑。去年中國青年人口就業率創新高，白領階級薪資下跌，加上 2/3 家戶將財富投注在如今顯然危機重重的房地產市場，更無生育誘因。

聯合國估計，到了 2050 年，中國人口將縮減 1.09 億人。勞動與消費人口減少，高齡安養花費增加，地方政府負債累累，身為全球第二大經濟體，人口不振使中國原已晦暗的經濟前景再添陰霾。

中國退休人口（60 歲以上）料將於 2035 年破 4 億人，比美國總人口還多。根據中國科學院，中國退休金基金恐於 2035 年用罄。

習近平去年 10 月喊話，「要積極培育新型婚育文化，加強對年輕人婚戀觀、生育觀、家庭觀的引導，促進完善和落實生育支持政策。」

地方政府雖推出了各式各樣的獎勵措施，如減稅、延長育嬰假、補助等，但根據北京智庫育媧人口研究，許多政策因資金匱乏或地方政府動機不足，並未確實實施。
中國
人口
出生率
生育
婚育
安養
退休金
經濟

相關新聞

台灣總統大選執政黨賴清德勝選　美智庫專家分析：台海短期穩定長期變數多
台灣總統大選執政黨賴清德勝選　美智庫專家分析：台海短期穩定長期變數多
2024/01/17 09:55
加強與南韓緊張關係同時　中國企業代表團訪北韓尋求合作
加強與南韓緊張關係同時　中國企業代表團訪北韓尋求合作
2024/01/16 19:01
中國外交打壓 蔡英文執政8年斷10國 友邦國再創歷史新低
中國外交打壓 蔡英文執政8年斷10國 友邦國再創歷史新低
2024/01/15 19:59
台灣諾魯斷交 國民黨向中喊話：無助兩岸對話 柯文哲：勿與中進行無謂的外交惡性競爭
台灣諾魯斷交 國民黨向中喊話：無助兩岸對話 柯文哲：勿與中進行無謂的外交惡性競爭
2024/01/15 17:00
總統大選落幕 中國金錢外交出手 諾魯「突擊式」與台灣斷交
總統大選落幕 中國金錢外交出手 諾魯「突擊式」與台灣斷交
2024/01/15 14:52

更新時間 : 2024-01-17 21:37 GMT+08:00

最受歡迎

台人赴日滑雪一週兩起死亡意外！ 滑雪教練三大提醒保命
台人赴日滑雪一週兩起死亡意外！ 滑雪教練三大提醒保命
《潛行》必看亮點！劉德華領軍重量級演員陣容　彭于晏首度挑戰這類型角色台灣刺激上映
《潛行》必看亮點！劉德華領軍重量級演員陣容　彭于晏首度挑戰這類型角色台灣刺激上映
韓劇「死期將至」演員陣容強大　導演透露邀請「這兩位」演出最費心
韓劇「死期將至」演員陣容強大　導演透露邀請「這兩位」演出最費心
【總統好】台灣2024總統大選開票實況即時更新　民進黨賴清德破558萬接執政棒
【總統好】台灣2024總統大選開票實況即時更新　民進黨賴清德破558萬接執政棒
〈財經主筆室〉台灣去年新生兒13.5萬人再創新低　少子化「生不如死」持續考驗新政府
〈財經主筆室〉台灣去年新生兒13.5萬人再創新低　少子化「生不如死」持續考驗新政府
〈財經主筆室〉長榮機師「是否罷工」延至1/22揭曉　民眾關注農曆年能否安心出國？
〈財經主筆室〉長榮機師「是否罷工」延至1/22揭曉　民眾關注農曆年能否安心出國？
全台最大宗虛擬幣詐騙！幣圈名人以合法交易所設陷　警查扣2億元逮14人 　ACE稱員工均為證人
全台最大宗虛擬幣詐騙！幣圈名人以合法交易所設陷　警查扣2億元逮14人 　ACE稱員工均為證人
入境日本更簡便！「Visit Japan Web」系統改版 1/25起入境、海關申報QRcode合而為一
入境日本更簡便！「Visit Japan Web」系統改版 1/25起入境、海關申報QRcode合而為一
不滿各國祝賀台灣完成民主選舉、賴清德當選　中國震怒發出強烈警告
不滿各國祝賀台灣完成民主選舉、賴清德當選　中國震怒發出強烈警告
美國專家：金正恩下定決心發動戰爭　並非只是虛張聲勢
美國專家：金正恩下定決心發動戰爭　並非只是虛張聲勢