研究：每日一杯果汁可能是成人、兒童肥胖的主因之一

蔬菜與水果富含維生素、礦物質及膳食纖維，榨成果汁後亦對身體有益嗎？研究發現，現代成人和兒童過胖比例高，元凶可能就是每日一杯（以上）的果汁。

CNN報導，哈佛大學流行病學和營養學教授 Walter Willett 博士說，用喝的方式攝取蔬果本就是個易攝取過量的行為。好比說，你常常一口氣吃下三顆橘子嗎？但如果榨成汁，一杯果汁中含有數顆橘子，又可以在一兩分鐘內喝完，意猶未盡下，又再續一杯。這不留神的行為，無形中讓你攝取過多糖分，造成卡路里過量。

專家提醒，由於長期不良的飲食，包含高油脂和高糖等，可能造成體內分泌胰島素的敏感性降低，發生胰島素阻抗的情形，不只如此，還會造成代謝症候群、糖尿病、心臟病、肥胖等其他慢性疾病。

美國兒科學會營養委員會成員、兒科內分泌學家Tamara Hannon博士表示，雖然該研究得出的結論與肥胖沒有直接因果關係，只存在關聯性，但研究結果卻與我們臨床上看到的情況相符。

有鑑於兒童齲齒和肥胖率上升，美國兒科學會建議，父母和監護人應避免給予1歲以下嬰兒飲用果汁，1至3歲的每日攝取建議量為4盎司，4至6歲為6盎司。

根據美國國家營養指南，青少年和成人每天不該飲用超過8盎司的果汁，而且果汁也不該被視為消暑解渴的選擇，甚至取代水。

萊利兒童醫院兒科糖尿病計畫主任、印第安納大學學院醫學和分子遺傳學教授Hannon表示，除非您的孩子無法食用常規食物，否則不建議用果汁還取代蔬果。

攝取蔬果對身體有益，為何飲用100%果汁卻不利健康？兩者間有何差異？

蔬果富含各種營養素，包含碳水化合物、蛋白質、脂肪、礦物質、維生素，以及膳食纖維，但當鮮榨成果汁後，身體消化和代謝的方式便不同，且純度100%的鮮榨果汁，其含糖量是不容忽視的問題。

吃下整顆蘋果不會造成血糖升高，因為果糖會緩慢釋放至血液中，且多數水果中含有不易消化吸收的纖維素，可延長消化時間，也可讓人不覺得餓，但喝下蘋果汁卻會讓體內血液瞬間充滿果糖。

果汁中的大部分的糖會在肝臟代謝，且在肝臟里轉成油脂，造成肝臟細胞和肌肉細胞油脂的囤積，引起胰島素阻抗、脂肪肝，進而造成肥胖。

此外，喝下果汁後，體內血糖會急速上升，不僅會導致胰島素分泌，讓更多葡萄糖儲存進脂肪細胞，當血糖再度驟降時，大腦會發出「需要補充飲食」的信號，肚子感到飢餓後又進食，不自覺的過量攝取卡路里。

食藥署、國健署怎麼說？

我國食藥署則提醒，果汁並無法取代水果，因為果汁較容易有流失營養成分、維生素易氧化、含其他添加物或加熱滅菌方法破壞營養成份等情形，且需注意市售果汁產品的原汁含量。

此外，市售果汁常常會濾掉果渣，在膳食纖維降低的情況下，容易增加糖類吸收速度而導致血糖上升，過量攝取果汁容易產生高血糖與肥胖問題。

國健署說，果汁含有豐富的糖類，包含游離糖（free sugar），指的是游離在各種食物中的糖類，例如：蔗糖、果糖、糖漿、蜂蜜等，游離性的糖容易吸收，因此過量攝取容易產生高血糖或肥胖的問題。新鮮水果所含的糖類不屬於游離糖，可是當榨成果汁後，因為果汁的果渣被濾除，因此糖就會變得容易吸收。



根據世界衛生組織的建議，每天游離糖的攝取量不超過總熱量的10%，甚至要低於5%，避免攝取過多的糖類造成身體負擔。依照此標準換算，500毫升的純果汁就可能超出世界衛生組織的建議攝取限量。