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臺灣證券交易所：臺股基本面良好　投資人宜理性面對近期波動

By 台灣英文新聞
2024/01/17 16:58

受到國際地緣政治風險高漲影響，今日（1月17日）臺灣加權指數收盤下跌185.08點，跌幅為1.07%，成交量約為3,820.42億元。亞洲主要市場全數下挫，日經指數收盤下跌0.32%、韓國KOSPI指數收盤下跌2.47%、上海指數收盤下跌2.09%、深圳指數收盤下跌2.58%、香港恆生指數收盤下跌3.71%、新加坡海峽時報指數下跌1.34%（截至下午4時），臺灣股市下跌1.07%，除日本外，相較於其他主要市場尚無跌幅較大。

證交所指出，俄烏及以巴衝突持續未解，而紅海危機升溫，影響全球航運及供應鏈，加上美國聯準會官員淡化降息預期，美國十年期公債殖利率攀升等衝擊，國際市場震盪劇烈，由於近年臺灣資本市場與國際連結程度日增，當國際出現重大事件時，國內加權指數可能會與全球市場連動，投資人應保持冷靜，並審慎評估國際事件對臺灣的影響。

隨著產業庫存去化及終端需求回溫，我國11月、12月出口連續呈現正成長，國發會景氣燈號亦重回黃藍燈，顯示臺灣經濟自谷底回升，各主要預測機構亦認為2024年國內經濟成長率可望超過3%，顯示臺股基本面穩固。證交所將密切注意相關國際事件對臺股市場之影響，倘股市發生非理性連續下跌，必要時將配合主管機關政策，採取各項穩定市場措施。

更新時間 : 2024-01-17 21:37 GMT+08:00

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