台灣新國會2/1展開•內閣1/18擬依憲政慣例總辭　民進黨柯建銘：立法院長是要選國家門面

新國會將在2月1日上路，依據憲政慣例，內閣將總辭。據了解，行政院會已排定明天(18日) 提出並通過總辭案，將呈請總統鑒核。

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉結果底定，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴獲得最多票數，拿下558萬6019票、得票率40.05%；國會部分民進黨則拿下51席，退居第二大黨。中選會預計19日前公告總統、副總統與立法委員選舉當選人名單。

依據憲法，立法院會期每年兩次，第1次自2月至5月底，第2次自9月至12月底，換句話說，第11屆立法委員將於2月1日展開新會期，而依據憲政慣例，行政院長將率內閣總辭，行政院長陳建仁在投票日前後數度說明將根據慣例總辭，行政院預計下午5時公布明天議程，除了總辭案外，中選會也將在會中報告這次大選選務情形。

至於總辭的依據，主要是根據釋字第387號解釋文，基於民意政治與責任政治原理，立法委員任期屆滿改選後第一次集會前，行政院院長自應向總統提出辭職。行政院副院長、各部會首長及不管部會的政務委員也是由行政院院長提請總統任命，且出席行政院會議成員，參與行政決策，亦應隨同行政院院長一併提出辭職。

中央社引述官員表示，雖然解釋文的時空背景，是行政院長由總統任命、立法院同意時期，但至今內閣皆依此慣例總辭。而實務上，行政院長若要率內閣總辭，必須透過例行或是臨時行政院會通過總辭案，再呈請總統鑒核。

台灣自民國101年起合併總統與立委選舉，藉以節省選務經費、人力支出等，雖然新國會預計2月1日展開新會期，但現任總統任期將至5月19日，新任總統、副總統則是5月20日就職，在這段過渡期間，內閣通常被視為進入看守階段，不再核定重大政策，只處理例行性、常務性事務。

官員說，這是因為新總統、新國會都已產生，反映了新的民意，因此施政上會尊重新任總統。

97年時，當年的行政院長張俊雄就在行政院會時明白指出，內閣進入看守期間，往後幾週的院會，除法案仍提出討論通過後送請立法院審議外，將以政績回顧的報告為主。105年總統蔡英文也在就職前提醒執政黨，看守時期的內閣應謹守份際，尊重國會，與各政黨保持密切溝通協調。

柯建銘: 只要藍白一結合

正副院長就會是他們的

2024年立委選舉落幕，新國會呈現三黨不過半。對於立法院長選舉，民進黨團總召柯建銘17日受訪說，選立法院長是要選國家、立法院顏面，面對挑戰一關一關過，只要藍白一結合，正副院長就會是他們的。

2024總統、立委選舉結果13日出爐，民進黨正副總統候選人賴清德與蕭美琴當選新任正副總統，國民黨雖然輸掉總統大選，但成功翻轉部分立委選區，成為國會最大黨，加上以無黨籍參選立委的陳超明和高金素梅，掌握54席，民進黨則拿下51席、台灣民眾黨8席，呈現三黨不過半局面。

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天接受YahooTV「齊有此理」節目專訪，對於立法院將於2月1日舉行正副院長選舉，他說，大家要了解，當藍白加起來時就是62票、民進黨團為51票，「他們（藍白）一結合的話，正副院長就是他們的」。

柯建銘說，大家要知道立法院長的功能，而且「不是院長是我們的，之後就會一路順遂，沒有這個可能性」，而立法院長最重要的工作就屬國會外交、主持院會，也是國家門面的代表。大家要很務實面對這一個三黨不過半的局面，對民進黨團來說，這是高度充滿挑戰，任何恐懼、驚慌、憂慮都沒用。

至於立法院長選舉，柯建銘認為，如果藍白要合作的話，就自己去藍白合，但也不無可能民眾黨會推出正副院長候選人，自己投自己，免除投韓國瑜被恥笑的情形，但這樣就是保送韓國瑜（當立法院長）。

中央社引述柯建銘說，民進黨團有自己的態度，不要去乞求違背原則的東西。主持人王時齊追問，難道不可能綠白合；柯建銘指出，除非他們主動起義來歸。

此外，台灣民眾黨不分區立委當選人黃國昌等人，日前提出的新國會改革訴求，包含修法建立國會聽證調查制度、強化人事同意權審查等規範，並要求有意競逐立法院正副院長人選具體回應民眾黨訴求，屆時將作為黨團投票的態度依據。

柯建銘除一一反駁，更強調民進黨一路都在做國會改革，選立法院長是在選國家跟立法院顏面，處理國會外交，大家應該是要以這個人是否適任來談，而非用毫無憲政體制、法制的東西來綁架，「我們不會理你這套」。

至於未來立法院挑戰，柯建銘指出，國民黨曾說年金改革、轉型正義、水利會官派要重來，接下來4年還有很多人事同意權案，這都要一關一關過。