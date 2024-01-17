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再傳校園霸凌 遭告密抽菸心生不滿 廁所內「4打1」 基隆少年隊介入偵辦

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/17 14:56
教室示意圖，非事發學校。（圖／pixabay）

教室示意圖，非事發學校。（圖／pixabay）

國內再傳校園霸凌事件！基隆某校1名學生日前遭4名男學生拉去殘障廁所內出拳痛毆，被害人隨後頭手並用將門撞開大喊奪門而出，而相關影片於昨（16）日被上傳到網路。校方表示，已啟動輔導機制並展開調查。

新北市某高中附設國中部去（2023）年12月25日發生一起「國三生割頸案」，被害學生遭刺10刀枉死，這起喋血事件震驚社會，更讓校園安全問題再度浮出檯面，怎料事件後，多起校園霸凌事件如雨後春筍般出現。

綜合媒體報導，基隆這起霸凌事件發生在1月5日，根據社群「黑色豪門企業」昨（16）日公布的影片畫面顯示，當時包含被害人在內共有5名學生在殘障廁所內，其中2名在一旁觀望，1名學生先是推了被害人一把，另1名學生邊揮拳邊罵三字經，連揮3拳結束後還說「不會一拳塞下去喔」、「這樣子不會是不是，還要我教喔」等話語，被害人遭毆打後並未反擊，隨後頭手並用將門撞開，大喊奪門而出。

據了解，事件緣由是被害者曾主動向老師報告2名男學生在校內抽電子菸，抽菸的學生被校方處罰心生不滿，最終演變成肢體衝突。

而該影片在網路上瘋傳後，大批網友成功肉搜到該校位置。對此，校方表示，昨天晚間8時35分接獲基隆市警察局第3分局通知後，立即啟動相關機制處理，並連絡學生及家長關心學生現況，昨天晚間10時20分也已依規定完成教育部校園安全暨災害防救通報中心通報。

校方指出，今（17）日上午8時邀集各處室主管、科主任及導師召開會議後，決議立即啟動校園霸凌防制小組會議展開相關調查。

校方表示，目前正值期末考期間，已將雙方學生分開不同考場，確保學生考試權益，輔導室也立即對學生輔導，維護學生心理健康。

校方指出，將於各式課程與活動中，積極引導學生學習情緒壓力管理、人際衝突因應、自我保護與求助等面向，後續也會持續加強反霸凌及校園安全與法治宣導。

另外，基隆警方少年隊等單位也已介入偵辦，並在今早請雙方同學前往派出所，製作筆錄以釐清案情。
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國三生割頸案

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更新時間 : 2024-01-17 16:39 GMT+08:00

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