通膨相逼勒緊褲帶 日本上班族午餐淪為銅板族

東京滿地美食，米其林餐廳比比皆是，但隨著物價壓力升高，對一般受薪階層而言，午餐用 500 日圓（新台幣 107 元）打發，每天換一間餐廳，有可能嗎？答案竟然是肯定的。

根據衛報，歷經了二十多年的通貨緊縮，日本開始得學著適應俄烏戰爭、供應鏈問題，以及 COVID-19 餘威造成的物價上漲。通膨率雖不若其他大型經濟體高，家家戶戶仍是得勒緊褲帶。

過去一年來，逾 3 萬種食品都漲聲響起。對男性「社畜」而言，縮衣節食首拿午餐開刀，隨便應付一下即可，畢竟得將開銷留在下班後的應酬文化。

2021 年，丼物連鎖餐廳吉野家的標準分量牛丼飯，7 年來首度漲價，但就算漲價了，還是能用 468 日圓吃到。

根據東京借貸服務公司 Lendex 去年的一份調查，20 至 50 多歲的上班族中，近半數午餐不超過 500 日圓。有人自己帶便當，也有 22.6% 的人只用銅板價（一枚 500 圓硬幣）填飽肚子。

另一項支付服務業者 Edenred 日本據點所做的調查顯示，40% 的上班族都削減了午餐支出，無論男女，而近 70% 更承認必須忍住口腹之慾，愛吃的美食只可遠觀。

為了與日本人站在一起，衛報記者花了一周，在工作日天天上街逡巡餐廳，要挑戰每天換一家吃銅板午餐，避開超市熟食或便利商店。果然，從牛丼、午間餃子套餐、拉麵、蕎麥麵，到咖哩，都能用 500 圓飽餐一頓──好歹能撐到晚餐。