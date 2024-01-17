賴清德退出新潮流•段宜康：基於對總統職位的尊重　民進黨秘書長許立明請辭獲准

新潮流辦公室總幹事段宜康今天(17日) 發出聲明表示，和總統當選人賴清德討論之後一致同意，總統不但是國家元首，身負帶領政府、主持國政的重任，在黨內更是團結的象徵。基於對總統職位的尊重，賴清德不再是新潮流成員。

民進黨賴蕭配於1/13舉行的台灣總統大選中勝出，5/20正式就職，賴清德今天也正式退出民進黨新潮流。

此外民進黨秘書長許立明今天(17日) 向黨主席賴清德請辭獲准，民進黨發言人張志豪說，許立明當初跟黨主席說一年的時間扛下重任，剛好一年期滿，請辭與選舉無關。

2024總統大選，賴蕭配勝選，但民進黨立委席次未過半。

民進黨今天召開中常會，張志豪會後表示，許立明當初跟賴清德說一年的時間扛下重任，剛好一年時間到，今天請辭獲准。

媒體追問，是否與選舉有關；張志豪說，與選舉無關。

對於賴清德是否主動退出新潮流，段宜康接受媒體訪問時表示，這個是選前大家就開始談的，沒有誰主動不主動問題，他認為賴清德擔任總統，不再是新潮流成員，對國家也比較好。

新潮流辦公室今天中午發出聲明表示，和總統當選人賴清德討論之後一致同意，總統不但是國家元首，身負帶領政府、主持國政的重任，在黨內更是團結的象徵。基於對總統職位的尊重，賴清德不再是新潮流成員。

根據維基百科: 新潮流系，簡稱新系，是民主進步黨的派系之一，主要是以1984年創刊的黨外運動雜誌《新潮流雜誌》（The Movement）的編採與撰稿人員為班底組成，即新潮流「十八飛鷹」，該系以「信仰堅定、紀律嚴明」聞名。

新潮流系主要創立者為四大元老，包括曾任總統府秘書長、民進黨秘書長、國安會秘書長、行政院秘書長的邱義仁；曾任國民大會代表、立法委員、海基會董事長的洪奇昌；曾任證交所董事長、民進黨秘書長的吳乃仁；曾任立法委員的林濁水。

民進黨在2006年決議「解散派系」後，新潮流系名義上解散，但實際上在2008年轉型為台灣新社會智庫，以另一種型態存續。新潮流系、蘇系、綠色友誼連線等3個民進黨派系關係特別密切，合稱為「新蘇連」。

根據中央社，在2023年12月30日下午2時於公視登場的唯一一場總統候選人電視辯論會，民眾黨總統候選人柯文哲提到，國民黨地方的牛鬼蛇神，要用他的時候就......，不用他的時候就......。賴清德則說，柯文哲第一次選台北市長時，也要求新潮流支持，新潮流後來看破柯文哲的手腳，認為不值得繼續支持，從此之後柯文哲不斷地在抹黑、造謠、攻擊新潮流。

賴清德當天還指出，最嚴重的是，柯文哲為了要凸顯自己的財政紀律，用錯誤的訊息攻擊前高雄市長陳菊，陳菊已經澄清過多少次，柯文哲卻依然故我，這不應該是所謂新政治文化的作為。

另外在2023年12月17日競選期間，賴清德說會選擇清流。國民黨總統候選人侯友宜隔天回應說，民進黨哪有清流，只有新潮流，人民詢問弊案貪贓事件，民進黨沒有聽進人民聲音，換他做總統會一件件查清楚。

中央社引述媒體報導稱，賴清德12月17日在台南表示，他對黑金與貪腐零容忍，標準比其他政黨還高，面對任何貪汙不法，民進黨只會選擇正派跟清流，因此在綠電必須持續發展情況下，未來如果有任何「光電蟑螂」，一定都徹底消除，絕不允許少數寄生蟲影響國家產業健康。

侯友宜隔天12月18日到圓山飯店出席行程前接受媒體聯訪時對此表示，民進黨哪有清流，只有新潮流，人民詢問弊案貪贓事件，民進黨都沒有聽進人民聲音。