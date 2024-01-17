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終結700日「雪荒」 紐約降雪 美國中西部冰封零下30度

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/17 11:38
2024年1月16日，紐約曼哈頓降雪。（圖／路透社Andrew Kelly）

2024年1月16日，紐約曼哈頓降雪。（圖／路透社Andrew Kelly）

極地寒流發威，兩年沒見著「像樣」雪景的紐約民眾，16 日一早起來，終於等到一片白雪皚皚。不過隨著氣溫直下，美國西部也陷入了冰天雪地，多處凍到攝氏零下 30 度。

路透社報導，這是紐約兩年來首度出現逾 1 吋（2.5公分）降雪。16 日清晨，曼哈頓中央公園積雪 3.6 公分，終於不再只能對著若有似無的雪花興嘆。美國國家氣象局（National Weather Service）紐約分處在臉書貼文，「雪荒結束了！」

一夜之間，華府地區被 10-13 公分的雪所覆蓋，馬里蘭州巴爾的摩與賓州費城亦下了 5-8 公分的雪。氣象單位 16 日發布「大湖效應」（lake effect）警告，意指還未結冰的五大湖區，水氣與冷空氣結合而生成雲，帶來更多降雪。

然而，一樣雪景兩樣情。美東迎來久違雪景，往西行卻陷入破紀錄低溫。洛磯山脈、北美大平原、中西部冷鋒陣陣，密西西比河谷中部甚至來到負 34 度。美國 16 日最低溫則是由科羅拉多的小鎮布里格斯代爾（Briggsdale）所締造，直探零下 36 度。

一名住在布里格斯代爾南方約 50 公里處小鎮格里利（Greeley）的民眾表示，這氣溫簡直是瘋了。格里利雖比里格斯代爾「暖活」多了，卻也達負 20 多度，民眾大喊吃不消，能不出門就不出門。

根據航班追蹤網站 FlightAware.com，酷寒天氣導致美國國內外 3,000 航班取消或延遲，休士頓喬治布希洲際機場與紐約瓜迪亞機場影響最鉅。

終結700日「雪荒」 紐約降雪 美國中西部冰封零下30度
2024年1月16日，美國國家廣場雪景。（圖／路透社Leah Millis）

終結700日「雪荒」 紐約降雪 美國中西部冰封零下30度
2024年1月16日，紐約中央公園雪景。（圖／路透社Andrew Kelly）

終結700日「雪荒」 紐約降雪 美國中西部冰封零下30度
2024年1月16日，曼哈敦中央公園雪景。（圖／路透社Andrew Kelly）
美國
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