體育署考察2024巴黎奧運選手村　台灣隊分到7樓獨棟、有39間單人房

第33屆夏季奧林匹克運動會（法語：les Jeux de la XXXIIIe Olympiade；英語：2024 Summer Olympics），一般稱為2024巴黎奧運（英語：Paris 2024），將於2024年7月26日至8月11日在法國巴黎舉行。這是法國相隔100年後再次舉辦夏季奧運，也是巴黎在1900年及1924年之後第三度舉行奧運會。

教育部體育署籌組的巴黎奧運考察團，巴黎時間16日前往最重要的選手村視察，體育署長鄭世忠透露，台灣代表隊分配到獨棟的7層樓公寓，且擁有最多的39間單人房，讓選手有最舒適的休息時光。

中央社巴黎專電報導，巴黎奧運選手村坐落於巴黎北部的塞納聖丹尼市（Seine Saint Denis），採用綠建築設計，且每一棟建築物外觀都不重複，充分展現法國充滿設計感的美名。且100%使用再生能源、零廢棄物，奧運結束後將轉型社會住宅與公共活動區，可容納2200戶家庭、學生宿舍及銀髮住宅。

儘管選手村大部分區域都還在施工，但台灣代表隊的樓層已經接近完工，是一棟7層樓的獨棟建築(下圖) ，共有39間單人房、33間雙人房，還有兩層空中花園可以使用。

儘管巴黎奧運選手村仍在施工，但台灣代表隊分配到的7層樓獨棟公寓已經近乎完工。中央社

體育署長鄭世忠16日帶領奧運考察團前進巴黎奧運選手村，搶先看察房間內部的各種擺設和設施，包括床墊是否能讓選手睡得舒適。（體育署提供）中央社

房間內床鋪跟東京奧運一樣，床板採加厚的紙板床架(上圖) ，鋪設的床墊內裡是特殊的漁網材質，彈性相當足夠。

報導引述體育署長鄭世忠透露，由於巴黎奧運以環保至上，因此選手村內不會設置冷氣，將採取「地板冷卻系統」，在木質地板下設置冷水管，再用攝氏11-14度的冷水流通降溫。

根據巴黎奧運籌委會提供的資料，如果室外溫度在攝氏32度以下，這套系統可以將室內溫度降低到23度，如果室外溫度在32度以上，則可以降到26度左右，加上電風扇應該足夠。

鄭世忠強調，儘管有這樣的降溫設施，但畢竟歐洲人和亞洲人對於夏天的耐熱感受程度不同，「因此我們還是會持續觀察，如果有需要還是會跟籌委會租用移動式冷氣，讓選手晚上睡覺時可以獲得最棒的休息品質。」

鄭世忠指出，這次巴黎奧運籌委會也有新創舉，就是每個國家分配到的選手村外牆，都可以自己進行設計，「我們會再跟國訓中心討論，該如何布置、設計外牆，可以讓更多人認識台灣和選手。」

另一方面，台灣競技體操代表隊總教練林育信，16日也隨巴黎奧運考察團進行場館實地觀察，林育信透露，台灣的選手已經在這個場地出賽過好多次，因此不會感到陌生，對臨場表現很有幫助。

巴黎奧運競技體操舉辦場地在貝爾西體育館，座位有1.5萬人，這裡每年都固定會舉辦體操世界盃挑戰賽事，「亞洲貓王」唐嘉鴻去年9月就是在這個場地傷後復出拿到金牌。

林育信提到，過去都有來這個場地比賽的經驗，「這次最大的差別就是男、女熱身場地分開，跟以往舉辦挑戰賽混合在一起不一樣，且每個單項都有專屬的高台，確實有符合奧運的規格。」

儘管台灣男子競技體操還沒有取得奧運資格，但台灣代表隊將從2月11日出國參加4場資格賽，第一個月內3場，休息2週後進行第4場，最終取6個單項積分最高的選手獲得奧運資格。

這4場資格賽台灣預計派出鞍馬李智凱、蕭佑然，單槓唐嘉鴻、雙槓洪源禧、吊環林冠儀、跳馬曾為聖等6人參加5項，全都是一時之選。

林育信說：「我們希望選手可以在比完前3場之後，就可以提前確定奧運資格，這樣最後一場就不用參加，可以專心備戰、練習。」奧運資格賽每一站冠軍可獲得30分積分、亞軍20分。

林育信同時也是「鞍馬王子」李智凱的執行教練，他透露，「資格賽我們會先以穩定為主，拿掉一些會讓智凱舊傷不舒服的動作，即便如此，他的難度分還是很高，所以我們只求穩穩做完基本上要拿到積分應該不是大問題。」

2020年東京奧運台灣男子競技體操由李智凱拿到鞍馬銀牌，唐嘉鴻獲得創紀錄的全能第7名。2020年奧運(第32屆現代奧林匹克運動會)，因受嚴重特殊傳染性肺炎Covid-19疫情影響而延至2021年夏季舉辦，但仍保留「東京2020」（TOKYO 2020）的名稱。