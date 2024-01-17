半月小包太夯出現山寨版？日本Uniqlo狀告中國電商Shein

日本優衣褲（Uniqlo）一款主打平價實用的半月形小包，推出後就在全球引領風騷，銷售長紅，疑似被眼紅的業者盯上，傳出中國快時尚電商平台希音（Shein）也推出設計極為相似的仿冒版，Uniqlo 氣不過，一狀告上法庭。

這款名為「弧形迷你肩背包」的尼龍包款，外型猶如餃子，標榜輕盈、貼合身體、 防水、超大容量。網路出現了各種挑戰「能塞多少東西」的影片與 TikTok 短影音，連向來眼高於頂的時尚媒體，都被這股熱潮激得不得不點評一番，讚其為旅人的最佳選擇。

BBC、CBS 報導，Uniqlo 母公司迅銷（Fast Retailing）去年 12 月在東京法院對 Shein 提告，要求其將諸多仿冒包款下架並求償，其中就包括了這半月包。聲明指控，Shein 的仿冒品大大傷害了消費者對 Uniqlo 的信心。



Shein包款激似Uniqlo半月包（圖／截自Shein網站）

COVID-19 疫情掀起一波全球線上購物熱，Shein 就趁著這股大勢橫掃電商市場。Shein 2008 年在中國創立，現總部在新加坡，已有 10,000 名員工，觸角擴及 150 國，年銷售額達 300 億美元。業界傳聞，其正摩拳擦掌，要在紐約證券交易所掛牌上市。

以廉價快時尚、網紅行銷打出名號的 Shein，鬧出的爭議也不只這一樁了。

許多規模較小的商家，都曾指控該公司剽竊設計。另一家跨境電商巨擘 Temu 上個月在華盛頓聯邦法院控告 Shein「以黑手黨風格威嚇供應商。」另有三名設計師則是於本月在加州聯邦法院指控自身商品遭 Shein 仿冒。

面對各種「指教」，Shein 倒是一貫雲淡風輕。其聲明指，「Shein 尊重他牌的智慧財產權，認真看待侵權指控。正就此事進行調查。」

除了盜用設計，Shein 的勞工道德政策也遭詬病。傳出為了生產每件低達 3 美元的服飾，Shein 會強逼勞工、提供不人道的工作條件。2023 年 5 月，美國 20 多名跨黨派議員，就聯合要求美國證券交易委員會喊停 Shein 的首次公開發行活動，直到該公司證明並無強迫勞動情事。