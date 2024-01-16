日本再傳飛安事故！北海道新千歲機場「兩機擦撞」 機上共289人

日本機場又發生飛安事故！北海道的新千歲機場國際線停機坪今（16）日下午發生大韓航空與國泰航空客機擦撞事故，所幸未造成人員傷亡。
根據NHK、朝日新聞、NTV（日本電視台）報導，日本時間下午5時30分（台灣時間下午4點30分）左右，停靠在停機坪的國泰航空（Cathay Pacific）客機遭到移動中的大韓航空（Korean Air）客機擦撞，所幸這起碰撞並無造成燃油外洩，因此也未引致火災發生，消防單位則待命中。
報導指出，大韓航空班機上有276名乘客和13名機組人員，共289人，無人受傷；國泰航空機上則無人員。
據了解，這架大韓航空飛機從停機坪向後退出時，其主翼的一部分與停泊中的國泰航空飛機的尾翼擦撞接觸。而負責營運新千歲機場的北海道機場公司目前仍在確認事發情況，以及是否有人受傷等。
HTB（北海道電視台）報導，受到大雪影響，北海道今天交通大亂，新千歲機場已有46航班被迫取消。大韓航空則表示，發生意外的班機原本預計下午2點出發飛往仁川機場的航班。
從朝日新聞的社群平台X影片也可清楚見到新千歲機場大雪紛飛，機場跑道布滿厚厚的積雪。
【速報】大韓航空機とキャセイ機が新千歳空港で接触事故https://t.co/lp9u5dgijd— テレ朝news (@tv_asahi_news) January 16, 2024
北海道エアポートによりますと、16日午後5時半ごろ、新千歳空港でキャセイパシフィック航空と大韓航空の機体同士が接触する事故が発生しました#テレ朝news pic.twitter.com/mjEdlx6RbO