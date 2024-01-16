日本再傳飛安事故！北海道新千歲機場「兩機擦撞」 機上共289人

日本機場又發生飛安事故！北海道的新千歲機場國際線停機坪今（16）日下午發生大韓航空與國泰航空客機擦撞事故，所幸未造成人員傷亡。

根據NHK、朝日新聞、NTV（日本電視台）報導，日本時間下午5時30分（台灣時間下午4點30分）左右，停靠在停機坪的國泰航空（Cathay Pacific）客機遭到移動中的大韓航空（Korean Air）客機擦撞，所幸這起碰撞並無造成燃油外洩，因此也未引致火災發生，消防單位則待命中。

報導指出，大韓航空班機上有276名乘客和13名機組人員，共289人，無人受傷；國泰航空機上則無人員。

據了解，這架大韓航空飛機從停機坪向後退出時，其主翼的一部分與停泊中的國泰航空飛機的尾翼擦撞接觸。而負責營運新千歲機場的北海道機場公司目前仍在確認事發情況，以及是否有人受傷等。

HTB（北海道電視台）報導，受到大雪影響，北海道今天交通大亂，新千歲機場已有46航班被迫取消。大韓航空則表示，發生意外的班機原本預計下午2點出發飛往仁川機場的航班。

從朝日新聞的社群平台X影片也可清楚見到新千歲機場大雪紛飛，機場跑道布滿厚厚的積雪。