Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

國健署推LDCT篩檢補助第3年 分析：「肺癌家族史」比「老菸槍」更致命

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/16 18:01
2024年1月16日國民健康署辦理「肺癌篩檢救了900多個家庭 高風險群應定期篩檢」記者會。（圖／國健署）

2024年1月16日國民健康署辦理「肺癌篩檢救了900多個家庭 高風險群應定期篩檢」記者會。（圖／國健署）

110年癌症登記報告中，肺癌首度成為我國發生人數最多的癌症，也是我國及全球死亡率最高的癌症，如今國內將肺癌納入第五癌篩檢將邁入第3個年度，據國健署最新統計，受檢者中，具肺癌家族史的肺癌偵測率為1.6%，遠高於重度吸菸者的0.7%。國健署吳昭軍署長提醒，除了吸菸外，「肺癌家族史」確實是國人重要的肺癌風險因子，不可輕忽。

國健署表示，肺癌患者存活率較低，主要原因是早期肺癌無明顯徵狀，而出現顯著症狀時，診斷已多為晚期。早期肺癌（0及1期）5年存活率達9成以上，但第4期就急降至1成，不同期別的存活率差距甚大。但110年台灣癌症登記資料顯示，我國每2個肺癌確診個案就有1個已經是第4期，晚期個案占6成以上，錯過早期治療機會。

有鑑於此，自111年7月1日起，國健署將肺癌篩檢納入我國第五癌篩檢，補助肺癌高風險族群每2年1次免費低劑量電腦斷層(簡稱LDCT)檢查，台灣更成為世界第一個針對具肺癌家族史及重度吸菸者提供肺癌篩檢的國家。

截至113年1月2日止，全國已有78,000位民眾接受檢查，並找出956名確診肺癌個案，其中早期（0及1期）個案占了85.1 % (813人)，顯示LDCT肺癌篩檢確實有助於早期發現肺癌。

而政府補助LDCT肺癌篩檢服務篩檢出的956名肺癌個案中，有694人具肺癌家族史，228人為重度吸菸者，34人為同時具肺癌家族史之重度吸菸者。

進一步分析發現，受檢者當中，具肺癌家族史的肺癌偵測率（每100個完成篩檢流程的人，可找到的肺癌個案數）為1.6%，重度吸菸者為0.7%，同時具肺癌家族史之重度吸菸者為1.1%，整體為1.2%。

台灣肺癌學會柯皓文秘書長表示，LDCT是目前唯一具國際實證，可以早期發現肺癌，並降低癌症死亡率的篩檢工具。目前我國肺癌篩檢計畫找出的肺癌個案有85.2%為早期，證實能有效早期發現肺癌，有助提高肺癌存活率。因此，符合資格者應儘速參加篩檢，對象包括：

1.具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌。

2.重度吸菸史：50至74歲且吸菸史達30包-年以上，戒菸未達15年之重度吸菸者。

吳昭軍署長呼籲提醒，LDCT僅能早期發現肺癌，並不能降低肺癌的發生率，吸菸者戒菸10到15年，肺癌發生機會可減半。對於目前仍有吸菸的民眾，請多善用戒菸服務資源，增加戒菸成功的機率，同時遠離二、三手菸，並養成健康生活習慣，才能降低罹患肺癌風險。

同時呼籲符合資格但還沒有篩檢的高風險族群，或是111年篩檢結果無異常的民眾，請關注自己的健康、把握自己的權益，持續定期接受篩檢，降低肺癌的威脅。
肺癌
國健署
LDCT
家族史
吸菸
菸害
二手菸
三手菸
老菸槍

相關新聞

調查：63.8％吸菸者兒少時期就接觸菸品 6.7%小六前就曾抽菸
調查：63.8％吸菸者兒少時期就接觸菸品 6.7%小六前就曾抽菸
2023/12/28 10:07
無症狀易忽視！台灣腎病患者高達263萬人 醫籲4大高風險族群應早篩早治
無症狀易忽視！台灣腎病患者高達263萬人 醫籲4大高風險族群應早篩早治
2023/12/21 10:49
邰智源批砍樹設吸菸區 中正紀念堂駁二者無關、12/12起全面禁菸
邰智源批砍樹設吸菸區 中正紀念堂駁二者無關、12/12起全面禁菸
2023/12/12 12:27
心肌梗塞年輕化 醫解析3大高危族群、7大警訊
心肌梗塞年輕化 醫解析3大高危族群、7大警訊
2023/12/06 10:25
現實是殘酷的 紐西蘭髮夾彎 廢除全球首個「世代禁菸法案」
現實是殘酷的 紐西蘭髮夾彎 廢除全球首個「世代禁菸法案」
2023/11/27 11:54

更新時間 : 2024-01-16 18:08 GMT+08:00

最受歡迎

【總統好】台灣2024總統大選開票實況即時更新　民進黨賴清德破558萬接執政棒
【總統好】台灣2024總統大選開票實況即時更新　民進黨賴清德破558萬接執政棒
【立委開票完整名單】國民黨李彥秀王鴻薇自行宣布當選　擊敗民進黨高嘉瑜謝佩芬
【立委開票完整名單】國民黨李彥秀王鴻薇自行宣布當選　擊敗民進黨高嘉瑜謝佩芬
【2024立委選舉結果】國會113席三黨不過半　總席次國民黨52、民進黨51、民眾黨不分區8席
【2024立委選舉結果】國會113席三黨不過半　總席次國民黨52、民進黨51、民眾黨不分區8席
全台最大宗虛擬幣詐騙！幣圈名人以合法交易所設陷　警查扣2億元逮14人 　ACE稱員工均為證人
全台最大宗虛擬幣詐騙！幣圈名人以合法交易所設陷　警查扣2億元逮14人 　ACE稱員工均為證人
《潛行》必看亮點！劉德華領軍重量級演員陣容　彭于晏首度挑戰這類型角色台灣刺激上映
《潛行》必看亮點！劉德華領軍重量級演員陣容　彭于晏首度挑戰這類型角色台灣刺激上映
美國專家：金正恩下定決心發動戰爭　並非只是虛張聲勢
美國專家：金正恩下定決心發動戰爭　並非只是虛張聲勢
不滿各國祝賀台灣完成民主選舉、賴清德當選　中國震怒發出強烈警告
不滿各國祝賀台灣完成民主選舉、賴清德當選　中國震怒發出強烈警告
【2024台灣總統大選】選民人數1,954萬8,531人 六都占7成
【2024台灣總統大選】選民人數1,954萬8,531人 六都占7成
台人赴日滑雪一週兩起死亡意外！ 滑雪教練三大提醒保命
台人赴日滑雪一週兩起死亡意外！ 滑雪教練三大提醒保命
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場