國健署推LDCT篩檢補助第3年 分析：「肺癌家族史」比「老菸槍」更致命

110年癌症登記報告中，肺癌首度成為我國發生人數最多的癌症，也是我國及全球死亡率最高的癌症，如今國內將肺癌納入第五癌篩檢將邁入第3個年度，據國健署最新統計，受檢者中，具肺癌家族史的肺癌偵測率為1.6%，遠高於重度吸菸者的0.7%。國健署吳昭軍署長提醒，除了吸菸外，「肺癌家族史」確實是國人重要的肺癌風險因子，不可輕忽。

國健署表示，肺癌患者存活率較低，主要原因是早期肺癌無明顯徵狀，而出現顯著症狀時，診斷已多為晚期。早期肺癌（0及1期）5年存活率達9成以上，但第4期就急降至1成，不同期別的存活率差距甚大。但110年台灣癌症登記資料顯示，我國每2個肺癌確診個案就有1個已經是第4期，晚期個案占6成以上，錯過早期治療機會。

有鑑於此，自111年7月1日起，國健署將肺癌篩檢納入我國第五癌篩檢，補助肺癌高風險族群每2年1次免費低劑量電腦斷層(簡稱LDCT)檢查，台灣更成為世界第一個針對具肺癌家族史及重度吸菸者提供肺癌篩檢的國家。

截至113年1月2日止，全國已有78,000位民眾接受檢查，並找出956名確診肺癌個案，其中早期（0及1期）個案占了85.1 % (813人)，顯示LDCT肺癌篩檢確實有助於早期發現肺癌。

而政府補助LDCT肺癌篩檢服務篩檢出的956名肺癌個案中，有694人具肺癌家族史，228人為重度吸菸者，34人為同時具肺癌家族史之重度吸菸者。

進一步分析發現，受檢者當中，具肺癌家族史的肺癌偵測率（每100個完成篩檢流程的人，可找到的肺癌個案數）為1.6%，重度吸菸者為0.7%，同時具肺癌家族史之重度吸菸者為1.1%，整體為1.2%。

台灣肺癌學會柯皓文秘書長表示，LDCT是目前唯一具國際實證，可以早期發現肺癌，並降低癌症死亡率的篩檢工具。目前我國肺癌篩檢計畫找出的肺癌個案有85.2%為早期，證實能有效早期發現肺癌，有助提高肺癌存活率。因此，符合資格者應儘速參加篩檢，對象包括：

1.具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌。

2.重度吸菸史：50至74歲且吸菸史達30包-年以上，戒菸未達15年之重度吸菸者。

吳昭軍署長呼籲提醒，LDCT僅能早期發現肺癌，並不能降低肺癌的發生率，吸菸者戒菸10到15年，肺癌發生機會可減半。對於目前仍有吸菸的民眾，請多善用戒菸服務資源，增加戒菸成功的機率，同時遠離二、三手菸，並養成健康生活習慣，才能降低罹患肺癌風險。

同時呼籲符合資格但還沒有篩檢的高風險族群，或是111年篩檢結果無異常的民眾，請關注自己的健康、把握自己的權益，持續定期接受篩檢，降低肺癌的威脅。