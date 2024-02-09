【親戚退散！塔羅救駕！】我2024年上半年戀愛運勢好嗎？

新年新氣象，厭倦了被親戚朋友問候感情狀態？想知道新的一年與伴侶的狀態？是否會終結單身轉角遇到愛？不論你現在處於怎樣的感情狀態，都可以抽牌檢測新的一年裡戀愛關係的面貌，也許你會茅塞頓開，展開新生活；也許你會得到不同的啟發，讓舊有的關係散發新的能量與光彩。

請你靜下心，深呼吸幾遍，放空雜念，將注意力集中在下列問題：2024上半年我的感情狀態是怎樣的面貌？從下列四張牌中選擇一張牌。

A. 愛能讓一切改變：力量、權杖國王、倒吊人



（圖／台灣英文新聞 張雅鈞攝）

單身者

恭喜，今年上半年有機會脫單！你喜歡的對象類型可能跌破大家眼鏡，朋友甚至看不懂（笑）。但愛你所愛就好，無須被主流價值觀或他人想法綁架，只要你忠於自己的喜好，能看到對方身上的閃光點，他就是你的理想型，敞開心房勇敢去愛吧。

關係穩定者

你內在是否有許多不安？與其讓自己小劇場滿天飛，或與閨密死黨訴苦揣測，不如直接與伴侶溝通吧！真心相愛也需要順暢的溝通來維繫關係，雙方開誠布公地說出心裡的感受，一起找到解決的途徑，你以為的問題說不定只是庸人自擾。每對伴侶都有自己獨特的默契與相處之道，只要兩人能達成共識，解決問題即可，不必太在意別人看法。今年上半年你們的戀情會順利融洽。

對關係有疑慮者

現在不是處理關係的時候，你在關係中已經傷痕累累，請先花足夠的時間照顧自己、堅強起來。只要方法對自己有用，不需要在意別人懂不懂。回歸平衡的身心健康，運動、身心課程、花藝或是親近自然，都能協助你回歸到舒適的狀態。不要在沒有準備好的時候，勉強去終結關係，顧好自己最重要。

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B. 真實的愛：命運之輪、聖杯四、錢幣七



（圖／台灣英文新聞 張雅鈞攝）

單身者

你一定要踏出去，命運之輪才會將良人帶入生命中。手機滑起來，有局就參加，積極認識人是唯一解方。今年上半年你一定可以找到喜歡的伴侶的樣貌。你的伴侶會是非常腳踏實地、認真努力的人，對這段關係是認真的。

關係穩定者

你們已經進入極度穩定、老夫老妻的狀態，兩人都是務實理性的關係經營者，並對當前狀態感到舒適，這就是你們的愛情最真實的樣子。生活中不免會有高低起伏或小衝突，只要雙方冷靜下來，就能理性解決問題。

對關係有疑慮者

你看清楚了這段愛情的樣貌，因此猶豫著想要離開。儘管整理關係需要一些時間不會太快，過程也可能痛苦，慶幸的是能好聚好散。回歸單身後你可能決定來個情感上的空檔期，更注重腳踏實的經營自己，或專注事業與賺錢。同時你也會好好思考，下一段關係的需求及該如何經營，尋找你的真實之愛。

C. 浪漫的感覺：聖杯騎士、皇帝、聖杯九



（圖／台灣英文新聞 張雅鈞攝）

單身者

你還在探索何為浪漫，充滿魅力的你將吸引許多人，並擦出許多小火花。你更享受戀愛與曖昧的氛圍，因此今年上半年不太會進入一段穩定的關係。在探索關係的階段，也要記得做好自我保護。

關係穩定者

你們在關係中的協調是相當好的，儘管偶爾會有小衝突但關係依然穩固。雙方也有志一同，很努力在關係中為彼此創造浪漫。如果感覺兩人關係趨於平淡，不要害羞，你可以主動為伴侶準備一束花、一封表達愛意的訊息或手寫信，或是安排小旅行，這些意料之外的小驚喜都會得到非常正向的回饋。請放心，這些小驚喜不會變成大驚嚇。

對關係有疑慮者

你可能會著手整理舊有的關係。過往的經驗讓你期待，在新的一段關係中擁有更多主導性。今年上半年你有很多機會認識新對象，但這些過客並未達到你心中的標準，因此你不會貿然進入新關係。

D. 新的愛情：聖杯騎士、正義、力量



（圖／台灣英文新聞 張雅鈞攝）

單身者

單身的朋友，恭喜你，今年上半年有機會找到志趣相投、個性相合的伴侶。對方是相處起來很舒適的人，比起快速陷入熱戀昭告天下，兩人傾向於花更多心思與時間了解對方，細細品味價值觀與內涵，耐心經營雙方的互動相處，不會急於確認關係。

關係穩定者

這張牌並非暗示你將有新伴侶，今年上半年你與伴侶可能會以新的方式經營關係，雙方經過討論決定做新的嘗試，可能是重新分配家務、金錢運用。這是一個共識，並無任何一方受到委屈。或著兩人關係開始邁入新的階段，比方說決定展開同居生活。

對關係有疑慮者

你一旦下定決心，就會快刀斬亂麻地結束現有關係。今年上半年你會對愛有新的體驗與詮釋，也許是重新擁抱自己，重心將回歸於自身，享受單身時光；也許是正視舊有的感情模式、社會建構的關係形式並不符合自身需求，重新去探索愛與關係的定義，包括面對真實性向，嘗試開放式關係等。你可以透過閱讀汲取更多相關的知識，也可以向有同樣經驗的人取經，幫助自己找到定位。

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凱薩琳 Catherine

擁有社工經歷，取得家庭生活教育師資格，從事青少年與家庭工作逾10年。近5年專注於心理學相關研究工作，針對兒童與家庭專業進修，並於2017年至英國倫敦國王學院進修家族治療領域。深耕占卜與神祕學領域，將助人工作經歷進一步運用於塔羅牌、神諭卡解析，並持續進修光的課程、臼井靈氣以及SRT(靈魂回應療癒)，目前經營凱薩琳心聆部屋粉絲專頁與Instagram，盼藉由牌卡讓大家看見自身內在力量、發現問題核心與解方，並以更多元開放的視角擁抱議題。