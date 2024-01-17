草莓控必看影片！輕奢草莓氣泡酒、「甜點界天花板」巧克力戚風蛋糕　台灣草莓季推薦品項

冬季到來，各商家看準台灣人愛吃草莓的心蠢蠢欲動，卯足全力推出草莓季餐飲，從甜點到火鍋應有盡有，草莓控有選擇障礙的話，不妨來看看編輯推薦的這幾款吧！

童年必喝的粉嫩「鮮草莓奶昔」經典回歸！BELLINI Pasta Pasta使用新鮮當季現採草莓與香草冰淇淋，鮮奶現打而成草莓奶昔擁有淡淡的夢幻粉，完美融合草莓酸度及順口香草奶香，喝起來甜而不膩。

BELLINI CAFFE推出「草莓氣泡酒」嚴選時令新鮮草莓，將草莓置於義大利皮蒙ASTI產區微甜氣泡酒中，微氣泡帶出草莓香氣，啜飲入口舌尖感受氣泡酒輕柔微刺激的感受，口中縈繞著白葡萄與草莓交織的水果香氣，接著咬一口新鮮草莓感受草莓被氣泡酒包圍出豐沛的香氣與酸甜多汁的果肉，適合作為餐前酒，用餐時亦適合搭配沙拉、海鮮、雞肉等清爽料理，一杯售價320元。

吃過這顆戚風蛋糕就回不去！BELLINI Pasta Pasta與 MOLINO 義式品牌日籍料理長端出大人系微苦甜的「草莓雪霜戚風」，巧克力戚風蛋糕以品牌長年口碑最高的巧克力蛋糕配方烘烤而成，融和比利時與法國巧克力帶著堅果香氣的巧克力戚風做為甜品的主體濕潤綿密，淋上以法國、愛爾蘭鮮奶油及德國優格自製研發的草莓鮮奶油，乳香醇厚夾著優格輕爽怡人的口感，上面鋪著新鮮草莓搭配草莓優格鮮奶油宛如浪漫粉色雪霜，一份售價360元。

經典甜品「草莓帕芙洛娃」命名來自1920 年代蘇聯芭雷舞者 Anna Pavlova，如白雪般潔淨的蛋白霜底座，外層酥脆、內心如法式棉花糖般軟黏；以新鮮蛋白、糖、檸檬汁打發而成的蛋白霜經低溫烘烤，於蛋白霜體覆上私廚鮮奶油上層綴入新鮮草莓最後淋上自製草莓果醬與藍莓果粒裝飾，BELLINI CAFFE一份售價420元。

無酒精的草莓Mojito！「草莓莫希多蘇打」以多顆新鮮草莓將薄荷葉與自製草莓果醬混和其中搭配檸檬片，恰到好處的自然酸甜口感以及美麗的漸層不僅拍起來美感十足，豐富的維他命C也讓您氣色更甜美，一杯售價200元。

貝里尼餐廳推出草莓季甜點讓人欲罷不能。(影/台灣英文新聞Lyla Liu)