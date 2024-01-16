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韓劇「死期將至」演員陣容強大　導演透露邀請「這兩位」演出最費心

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/16 17:55
韓劇「死期將至」演員李宰旭（圖／截自IG@tving.official）

韓劇「死期將至」演員李宰旭（圖／截自IG@tving.official）

韓劇「死期將至」陣容華麗，在劇中可看見多名韓劇男主演常客，導演河炳勛表示，光是選角就花費了11個月的時間，也透露了本部他最堅持邀請演出的「兩名」演員。

「死期將至」講述一名輕生而死的崔怡在（徐仁國 飾），因藐視死亡而受到陰間使者「死亡」（樸素丹 飾）的懲罰，在入地獄前以12個不同人的身分，經歷12次死亡。

在這12次的輪迴中，分別找來崔始源、成勳、金康勳、張勝祖、李宰旭、李到晛、金材昱、吳正世、金元海、金美卿等人出演，華麗陣容在播出前就吸引眾人視線。

導演河炳勛接受韓媒edaily採訪表示，他在剛開始時為了選角問題十分苦惱，沒有信心，但「國民媽媽」金美卿和李到晛在得知導演在做這樣的作品時，就一口答應了演出，讓導演有了個開始，也因為兩位先「插旗」，讓其他演員也跟著答應演出，給了他很大的力量。

河炳勛說，其他的電視劇只要確認兩名主演就可以結束了，但「死期將至」即使確定了5位演員，後面還剩下7個人，很多人聽到短短8集的短劇就有如此強大的陣容感到驚訝，他自己也對於演員答應演出感到神奇。

河炳勛提及，「那年，我們的夏天」演員金聖喆在「死期將至」裡出現的時間甚至只有10秒左右，但他認為金聖喆的出現是故事的開始，他希望即使只有10秒，也能是由人們印象深刻、演技好的演員出演，透露出他在選角上的用心。

河炳勛強調，選角是最讓他擔心的一部分，也非常辛苦，光是選角就花了10、11個月，所幸最好結果是好的。

河炳勛透露，最讓他費心力邀請的有兩名演員，其中一名就是吳正世。他雖然向吳正世的公司遞出了劇本，但因吳正世行程已滿而遭公司拒絕，河炳勛不放棄地持續邀請，堅持該角色必須是吳正世演出，最後花費了6個月以上的時間才得到答應。

而另外一位則是李宰旭。河炳勛認為，在20幾歲的年輕演員中，只有李宰旭能夠承擔趙泰尚這個角色，劇本也是想著李宰旭而寫的，但第一次給劇本時，可能是因「還魂」正好在熱播中，太忙而多次遭到拒絕，最後是透過熟人轉交劇本。

河炳勛透露，幸運的是，李宰旭很喜歡這部網路漫畫，在看完劇本後跟公司說「這麼好的劇本熬夜不睡覺也沒關係」。雖然李宰旭當時仍在拍攝其他電視劇，但仍能以最好的狀態呈現，大讚李宰旭是個對演技充滿熱情和慾望的演員。
韓劇
死期將至
李宰旭
河正世
李道晛

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更新時間 : 2024-01-16 18:08 GMT+08:00

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