類流感人數創10年新高 7歲女童併發急性壞死性腦病變 發病第5天死亡

類流感疫情處流行期，上週門急診類流感就診人次破12萬人，為近十年同期最高，另新增42例流感併發重症、11例死亡。疾管署發言人羅一鈞說，目前預估流感疫情高峰將在春節前一週（1/28-2/3）達到最高峰，單週就診人次恐達13萬至15萬人次，建議民眾盡快接種流感疫苗，並做好勤洗手、戴口罩等措施以預防呼吸道傳染病。

疾管署統計，今(2024)年第2週(1/7-1/13)門急診類流感就診人次為127,229人次，近期呈上升趨勢且為近十年同期最高；近四週合約實驗室分離呼吸道病原體以腺病毒(40.1%)及流感病毒(38.7%)為多，其次為副流感病毒(11.1%)。而社區流行流感病毒以A型H3N2為主。

疾管署防疫醫師林詠青解釋，42例流感併發重症中，有30例未接種疫苗、32例具慢性病史；11例死亡中，有8例未接種疫苗、8例具慢性病史，個案年齡介於7歲到百歲。

其中年紀最小的死亡個案為7歲北部女童，也是今年流感併發腦炎死亡中最小的個案。個案沒有潛在疾病，去年10月初曾接種疫苗，今年1月初出現咳嗽、流鼻水等症狀，隔日開始發燒，於診所就醫快篩確認感染A型流感，醫師開立醫師開立口服抗病毒流感藥物給個案返家服用。

但個案返家後出現步態不穩和全身抽搐等情形，於急診就醫發現併發腦炎，收治於加護病房，並開立降腦壓、抗病毒和抗生素等藥物治療，但住院期間病況持續惡化，醫師根據病程診斷為罕見的急性壞死性腦病變，個案住院期間血氧濃度持續降低，住院第四天不幸過世，死因為流感併發急性壞死性腦病變 導致心肺衰竭致死。

對於接種流感疫苗後、仍因感染後併發腦炎死亡情況，林詠青說，小朋友感染流感併發腦炎情況較多，但併發急性壞死性腦病變的情況相當罕見，感染後致死率約3致7成，病程相當快。接種流感疫苗雖有助於降低染疫後併發重症和死亡的風險，但腦炎的發生是機率問題。

因此呼籲民眾務必注意家中孩童感染後是否出現肺炎、腦部併發症的危險徵兆，例如呼吸困難、呼吸急促和發紺缺氧或神經學方面的症狀，包含發燒、步態不穩、抽搐和痙攣，若有上述情況須盡速就醫、配合醫師指示用藥，以降低併發重症和死亡的風險。

另外，兒童流感疫苗首打族（未滿9歲且初次接種流感疫苗）接種率方面，由於首打族需間隔四週、接種兩劑才能獲得足夠保護力，而第一劑的14萬9687人接種人次中，有5萬9043人尚未接種第二劑。羅一鈞提醒，如未打滿兩劑疫苗保護力恐不足，請家長儘速帶小朋友接種第二劑。目前全國公費流感疫苗剩餘17萬餘劑，也要請符合條件民眾把握機會儘速接種，以獲得足夠保護力。