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臺灣男單第二人　臺灣土地銀行左手重砲林俊易超級1000賽摘銅

By 台灣英文新聞
2024/01/16 17:12
臺灣土地銀行羽球隊員林俊易勇奪2024年馬來西亞超級1000羽球公開賽男子單打銅牌。(圖/土銀)

臺灣土地銀行羽球隊員林俊易勇奪2024年馬來西亞超級1000羽球公開賽男子單打銅牌。(圖/土銀)

土銀羽球隊「左手重砲」林俊易成功演出下剋上戲碼！土銀林俊易在世界羽球聯盟（BWF）馬來西亞超級1000系列賽接連擊退世界排名前10名的泰國、中國名將，最終雖不敵丹麥好手而摘銅，但也創下個人最佳成績，亦締造我國繼周天成後首位在超級1000系列奪銅紀錄，可謂臺灣男單第二人。

土銀林俊易去年於大馬名人賽首度站上BWF超級500賽四強，今年重回馬來西亞過關斬將，接連拍落泰國好手昆拉武特（世錦賽金牌）、世界排名第3的中國名將李詩灃（杭州亞運金牌）而躋身四強，最後因控球失誤較多，不敵世界排名第9的丹麥好手安童森，但林俊易生涯首度摘下超級1000系列賽銅牌，創下個人該項系列賽最佳紀錄。

土銀林俊易以獨特斜線殺球而被譽為「左手重砲」，自2017年參與職業賽事就拿下雪梨羽球國際賽冠軍，2022年獲5金2銀紀錄，2023年更在泰國超級300羽球大師賽及高雄超級100羽球大師賽奪冠，目前世界排名第21、奧運參賽資格排名第20，隨著本次賽事摘銅，林俊易本周排名有望再創新高，有望角逐「2024巴黎奧運」羽球男單項目參賽權。

除林俊易在大馬打下超級1000系列賽銅牌，土銀羽球隊在國內表現不遑多讓，在14日剛結束的「2024第一次全國羽球排名賽」甲組賽事中，土銀羽球隊員總共奪下2金1銀1銅，囊括男子單打金牌（廖倬甫）、男女混合雙打金牌（柏禮維/張淨惠）、男子單打銀牌（陳紀廷）、女子雙打銅牌（林芝昀/許尹鏸），為國內表現最佳球團。

因應國家「健康國民、卓越競技、活力臺灣」願景，土地銀行自1970年代陸續成立羽球隊、女子網球隊，厚植臺灣羽、網球產業並建立完善的球員生涯制度，讓球員為國爭光無後顧之憂，近年更培育出「麟洋配」王齊麟、女網「小鋼炮」梁恩碩、「左手重砲」林俊易、「李氏兄弟」李芳任/李芳至、「超級新星」蘇力揚等傑出國手，奪下國際奧運、亞運、世大運等國際賽事獎牌。

同時，土地銀行深耕「企業社會責任」，定期舉辦羽球夏令營及羽球公益教學活動，讓土銀羽球國手將體育專業及運動精神傳遞給下一代，鼓勵新世代小球員及弱勢族群發揮長才。

土地銀行不僅厚植體育產業及發揮社會責任，亦運用金融角色提供企業客戶及時雨，土地銀行近年從專精不動產授信轉向全方位金融機構，拓展精準健康、綠能及再生能源等國家六大核心戰略產業授信案，另提供「中小企業千億振興」融資成功核貸逾150億元，為微創、新創及轉型升級之中小企業注入資金活水。

此外，土地銀行也將個人客戶放在首要地位，持續提供高額回饋，土地銀行自去年起推出「JCB一卡通聯名卡搭乘大眾運輸享15%回饋」及京站時尚廣場臺北店、日本北海道特約商店滿額優惠，另結合JCB國際資源提供刷卡滿額享機場接送、機場貴賓室使用服務。

更新時間 : 2024-01-16 18:08 GMT+08:00

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