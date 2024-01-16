新北6農會超市推年菜優惠　板農年貨大街1月底登場

想辦年貨的朋友看過來， 板橋區一年一度的年貨大街將於1月31日至2月7日在板農活力超 市一樓廣場盛大舉辦，現場除了有精美年貨、澎派年菜、 生鮮海鮮食材、 青蔬水果等優質農漁特產和年節必備伴手禮提供大眾選購外， 更有許多優惠活動，新北市6家農會超市也聯合推出多款年菜組合市 價9折起，新北市農會局推薦市民朋友們快來農會超市搶便宜， 千萬別錯過囉!

板橋區農會自1月31日至2月7日早上9:30至晚上7:30在 板農活力超市一樓廣場舉辦年貨大街展售活動， 現場攤位有販售貢寮鮑、青農茶葉、彰化巨峰葡萄及南北乾貨等近4 0家廠商提供多樣農特產品任君挑選，單筆消費滿500元即送50 元超市抵用券優惠活動。另外「板農活力超市」 提供珍奇美味的菜餚，包括蒲燒鰻魚米糕(附贈蒸籠)、 寬心園年菜組(附贈保冷袋)、 金牌主廚阿萬師技術指導的漁夫市集年菜、 延續傳統客家經典風味的手路組合菜等佳餚， 讓大家歡樂在家慶團圓， 超市內年貨專區也提供全國各地農漁會精選禮盒， 如本市萬里鮮品海鮮禮盒、全國漁會「玄海御饌」品牌海鮮禮盒、 澎湖漁港新鮮直送鱻晏海鮮食材組合包等多樣選擇， 送禮自用兩相宜，即日起至2月7日前單筆消費滿6,000元還可 憑發票兌換「200元超市抵用券」一張(滿12,000元兌換2 張，以此類推)。另外新北市「深坑區、淡水區、三重區、五股區、 三芝區、金山區」等6家農會超市聯合推出8件組共2款經典年菜及 5件組、10件組各1款素食年菜(市價9折起)， 提供市民朋友至上述6家農會超市現場訂購，預購時間自即日起至1 月19日，歡迎大家來找好康。

新北市農業局表示，新北市各農會超市在協助農友、 服務市民的理念之下，透過農會超市提供一個當季農特產品、 應景年節商品的年貨採買平台，因此規劃年貨市場檔期活動， 讓產銷兩端在歲末年關都能有所滿足與收穫， 邀請大家年節期間前來農會超市採購年貨。

新北市農業局長李玟表示，新北市致力推動農業健康市/式， 與新北市各地區農會共同來打拼， 不只為市民朋友提供最優質的農特產品，也替農友開拓通路，歡迎大 家多多到農會超市置辦年貨，一起支持優質農漁產品。

板橋區農會自1月31日至2月7日在板農活力超市一樓廣場舉辦年貨展售。(圖／新北市政府農業局資料照片)

民眾於超市挑選全國各地農漁會產品情形。(圖／新北市政府農業局資料照片)