中華電信續獲標準普爾長期信用評等“AA”全球電信業之首

中華電信（TAIEX: 2412, NYSE: CHT）續獲標準普爾（S&P） 及中華信評公司維持企業信用評等。其中， 標準普爾給予國外長期評等“AA”，評等展望為穩定； 中華信評給予國內長/短期評等“twAAA / twA-1+”，評等展望亦為穩定。該公司之評等為國內電信業最 佳，更是全球唯一獲得標準普爾最高評等的電信公司，顯示其電信龍 頭企業的堅強營運實力，以及嚴謹的財務紀律與穩健的財務能力。

中華信評認為，「未來一至二年中華電信將可維持其市場領導地位、 強勁的現金流量產生能力，以及穩健的財務政策。」 中華電信進一步表示，公司現金流豐沛且負債比低， 相較同業財務結構強健且堅實。 未來亦將維持穩健的資金管理與財務政策， 做為公司營運及永續發展的最佳後盾，也為利益關係人創造價值。

中華電信是台灣最大的整合型電信業者，提供包括固網、行動通信、 網際網路與寬頻接取等服務，且各項業務均位居市場領導地位。 中華電信表示，過去一年， 行動通信的5G升級政策帶動了ARPU及客戶數成長， 進而提高營收市佔率， 未來5G技術的發展將持續成為趨動成長的重要因素。 固網寬頻業務將持續推動升速優惠方案， 以擴大300Mbps以上客戶群、提升ARPU。 企客新興業務亦表現亮麗，包括資安、 IDC及5G專網營收均因需求增加持續成長， 各方面均展現強勁的成長動能。而電信市場於業者整併後， 競爭將更趨理性，產業前景樂觀，有利於各項業務之發展。

中華電信重視公司治理，不論業務發展、財務管理， 均恪守誠信經營之原則與規範， 嚴謹自持中亦具備靈活之彈性與韌性， 以面對產業環境與競爭態勢之快速變化。此外， 中華電信呼應永續發展趨勢，致力與利益關係人溝通， 積極了解並回應其訴求，更積極響應各項國際倡議， 訂定使用再生能源、減碳與淨零排放目標， 並攜手供應商共同推動相關作為。 中華電信積極的永續行動榮獲國際評比的高度肯定，其MSCI ESG評等達AA，為台灣電信業最優， 亦入選道瓊永續世界指數及新興市場指數，排名全球電信業第一。 未來，中華電信將以產業領頭羊之姿擴大永續影響力， 並朝三大願景邁進: (一)成為以永續發展為基礎的國際標竿企業；(二) 成為數位生態系統賦能者的領導品牌；(三) 成為超越兆元市值的頂尖科技企業集團， 為公司及產業永續發展努力不懈。