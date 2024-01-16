新北家防中心社工化身「居家整聊師」 從環境斷捨離到生命耙梳改善家庭關係

保護性社工在介入家庭暴力或不當管教家庭時， 初期因雙方缺乏互信，受服務的家庭往往會抗拒， 新北市家防中心有幾位保護性社工，考取了「居家整聊師」證照， 透過陪伴聊天、協助案家斷捨離，整理凌亂的家務， 從外在環境到內在生命、家庭關係的梳理，改善了彼此的關係， 重新走回生活正軌。

具有「居家整聊師」證照的曾于臻社工表示， 為強化所服務家庭環境整理與親職能力，促進親子情感互動， 在陪伴與輔導個案過程中，社工會適度引入居家收納的技巧， 讓案主感受到多元的服務面向，在協助案主完成收納整理之後， 個案會發現「家」原來是情感歸屬的地方， 每人都可以從中找到幸福的元素。

小傑（化名）的姊姊因父母管教過當而被安置2年， 當她將返家之際，社工進入家庭先行場勘，發現原生家僅有6、 7坪大，衣服和玩具散落一地，但有一個小角落堆滿布偶， 應該就是這個家庭親子間的幸福角落，因此社工協助規劃、 分配空間，讓所有物品各安其位， 騰出空間讓家人可以更舒適的起居互動。 小傑的媽媽也在社工的陪伴引導下， 教小傑和妹妹整理好自己的玩具箱，並預留姐姐返家後的居住空間。

就讀小學的小愛（化名），也因母親管教過當，社工介入服務時， 發現父母忙於工作而內務凌亂，小愛連寫作業的桌子都堆滿雜物， 在協助規劃空間整理時，發現了婚紗照與婚鞋， 社工當下就請小愛的媽媽穿起婚鞋，媽媽的表情一下融化了， 彷彿回到幸福的時光，在居家收納服務6小時後， 家庭呈現一個全新的風貌。

新北家防中心主任許芝綺表示，社工在進行兒少家庭充權方案中， 運用居家整聊服務的專業和技巧，讓案家願意配合整理， 從外在環境的整理，到內在關係的省思， 不僅緩解家庭成員間的情緒與壓力，也重新耙梳自己的生命旅程。 環境改善了，親子間或家人間的關係也改變了。