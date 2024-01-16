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新北家防中心社工化身「居家整聊師」 從環境斷捨離到生命耙梳改善家庭關係

By 台灣英文新聞
2024/01/16 16:57
（圖／新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心）

（圖／新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心）

保護性社工在介入家庭暴力或不當管教家庭時，初期因雙方缺乏互信，受服務的家庭往往會抗拒，新北市家防中心有幾位保護性社工，考取了「居家整聊師」證照，透過陪伴聊天、協助案家斷捨離，整理凌亂的家務，從外在環境到內在生命、家庭關係的梳理，改善了彼此的關係，重新走回生活正軌。

具有「居家整聊師」證照的曾于臻社工表示，為強化所服務家庭環境整理與親職能力，促進親子情感互動，在陪伴與輔導個案過程中，社工會適度引入居家收納的技巧，讓案主感受到多元的服務面向，在協助案主完成收納整理之後，個案會發現「家」原來是情感歸屬的地方，每人都可以從中找到幸福的元素。

小傑（化名）的姊姊因父母管教過當而被安置2年，當她將返家之際，社工進入家庭先行場勘，發現原生家僅有6、7坪大，衣服和玩具散落一地，但有一個小角落堆滿布偶，應該就是這個家庭親子間的幸福角落，因此社工協助規劃、分配空間，讓所有物品各安其位，騰出空間讓家人可以更舒適的起居互動。小傑的媽媽也在社工的陪伴引導下，教小傑和妹妹整理好自己的玩具箱，並預留姐姐返家後的居住空間。

就讀小學的小愛（化名），也因母親管教過當，社工介入服務時，發現父母忙於工作而內務凌亂，小愛連寫作業的桌子都堆滿雜物，在協助規劃空間整理時，發現了婚紗照與婚鞋，社工當下就請小愛的媽媽穿起婚鞋，媽媽的表情一下融化了，彷彿回到幸福的時光，在居家收納服務6小時後，家庭呈現一個全新的風貌。

新北家防中心主任許芝綺表示，社工在進行兒少家庭充權方案中，運用居家整聊服務的專業和技巧，讓案家願意配合整理，從外在環境的整理，到內在關係的省思，不僅緩解家庭成員間的情緒與壓力，也重新耙梳自己的生命旅程。環境改善了，親子間或家人間的關係也改變了。

更新時間 : 2024-01-16 18:07 GMT+08:00

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