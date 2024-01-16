台南再添歷史街屋 「五福商店」修復完成、邁向下個百年

台南首間由台灣人創立經營的日洋進口百貨商店、擁近95年歷史的「五福商店」建物，經市府與屋主合作爭取文化部私有老建築保存再生計畫經費補助修復完成，中西區中正路上再添特色歷史街屋。

台南市長黃偉哲今天(16日) 上午會同文化部官員前往視察修復成果，多名屋主家族成員到場陪同參觀，並簡介建物相關特色。

位於台南市中西區中正路的原「五福商店」建物擁有近95年歷史，近日修復完成，重現精緻的裝飾藝術風格立面。中央社

黃偉哲聽取簡報後表示，位於中正路上的「五福商店」建物擁有近95年歷史，是台南首間由台灣人創立經營的日洋進口百貨商店，建物經歷數十年來出租與用途改變，創辦人楊添賜後代子孫共同決定修復再生，從分攤經費、出力到居中聯繫，家族團結分工合作實屬少見，成為公私部門合作守護歷史重要典範。

中央社引述黃偉哲指出，從2021年計畫申請至修復完工歷時近4年，修復總金額新台幣3100萬元，公部門共挹注逾1900萬元，在今年台南400重要時刻，重現精緻且華麗的裝飾藝術風格立面，就像1座藝術品，不僅令路過民眾驚豔不已，更為台南留下城市珍貴記憶。

黃偉哲說，期望吸引更多銀座通（今中正路）的歷史街屋再生，讓點連成線，形塑獨有的台南摩登風華，造就下一個400年。

台南市政府文化局提供資料指出，五福商店建物當年比附近的林百貨更早竣工，此次修復除將原有立面上的「福」字商標、GOFUKUSHOTEN店名字樣、建築中的西洋語彙、傳統流蘇圖樣等裝飾物盡數修復仿作，更改善不均勻沉陷造成的結構破壞，以及分戶與裝潢導致的人工破壞，提升整體建築安全，使老屋重獲新生，並擁有邁向下個百年的生命力。

台南式 Tainan Style粉專介紹，五福商店是由楊添賜先生於1914年創立，並於1928-1930年在這個位置興建了照片中的華麗新店鋪。

當年整條銀座通(今中正路)上除了林百貨之外，還聚集了許多百貨商行，而五福商店就是規模較大的商店之一。

裡頭除了販賣各式日洋雜貨、化妝品、唱片、留聲機、肥皂，還有賣生命保險和火災保險等等。

銀座通五福商店臉書粉專與IG陸續簡介了修復的過程, 包括:

2018年08月：移除掛在正立面的冷氣、尚有店家招牌。

2019年08月：附加在立面的東西大致清除。

2021跨2022，開工，準備把立面柱子從3支變回4支。

2022跨2023，衝刺、完成屋頂木結構。

2023跨2024，卸下立面鷹架，修復的立面再現。

此外五福商店華麗正立面正是所謂Art Deco，高聳山牆上有西洋古典與本土傳統語彙的裝飾物，另外正中央「福」、「GOFUKUSHOTEN」字樣泥塑則是最重要的logo與店名，如今修復回來了。

圖/取自gofukushotenIG

圖/台南式 Tainan Style粉專



銀座通五福商店臉書PO文還指出:

施工3年、計畫2年，還有更早之前的整合，長久的過程相當辛苦，但立面再現、獲得大眾普遍的正面回應，這一切是值得的。也感謝文化部、臺南市政府文化局、專家學者過程的協助及團隊們的辛勞，來年還請各位再多多關照。