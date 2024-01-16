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台人赴日滑雪一週兩起死亡意外！ 滑雪教練三大提醒保命

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By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2024/01/16 13:02
近來台灣人赴日本滑雪度假蔚為潮流 （圖／台灣英文新聞 張雅鈞攝）

近來台灣人赴日本滑雪度假蔚為潮流 （圖／台灣英文新聞 張雅鈞攝）

日媒報導，一名台灣籍41歲李姓男子赴日本北海道留壽都村度假滑雪，昨（15）日中午失蹤，後於滑雪場外發現被埋在雪中，頭部及身體部位各處受到強烈撞擊，送醫不治。台灣資深滑雪教練娜塔蝦提醒，滑雪請依照場地指引，切勿私自前往非開放區域；另應記錄下滑雪場提供之緊急電話，若有事故也可向纜車站員工求援。

近來國人相當熱衷出國滑雪度假，日本滑雪場也成台灣首選。然而近一週意外頻傳，繼23歲男大生12日大於長野縣下高井郡的野澤溫泉村滑雪場摔倒不治，日本北海道放送（HBC）15日報導，一名台灣籍41歲男子前往北海道留壽都村度假設施RUSUTSU RESORT滑雪，疑似偏離滑雪路線與妻子失聯，後被發現送醫傷重不治。

報導指出，該名男性15日中午與妻子一起滑雪，於中午時分失聯， 一名在附近滑雪的外籍男性通報，於禁止進入的區域發現一名男子倒插在溪流中。當地部門緊急派遣滑雪巡邏隊與消防人員前往救援。李男被發現時頭部、臉部受到重創失去意識，緊急送醫仍回天乏術。警方初步研判李男可能因被埋住而窒息，確切事故原因及死因仍在調查中。

台灣資深滑雪教練、知名滑雪旅遊作家娜塔蝦受訪表示，發生意外的留壽都村滑雪場是北海道的大型滑雪場，因此從初級到高級滑雪者都適合前往。因本案仍有很多細節未揭露，所以不便多加分析。

但娜塔蝦提醒，新手注意要小心因不熟悉雪場地形，誤入禁止進入區域。她指出，滑雪場本身並非危險的地方，開放區域皆是經過整理，雪被壓實後開放給滑雪者使用。而禁止進入區域的雪地未經過整理、雪很蓬鬆，就容易發生被埋在雪中等意外。

娜塔蝦也強調，雪場中也會有一些未整理過的區域，提供高級滑雪者使用，程度未及者應避免，並提醒滑雪高手勿高估實力，抱著好玩心態偷闖禁區。

娜塔蝦也提出三大點建議給出憧憬滑雪運動、或規劃前往滑雪的新手們。其一，請專業教練，滑雪運動其實還是屬於國人不熟悉的運動，教練除了教導正確的滑雪姿勢，也身兼響導，知悉地形與雪場狀況，避免意外發生。第二，正確穿戴裝備，新手務必穿戴專用的安全帽、護腕、護膝、防摔褲以及滑雪襪等專業裝備，保護自己也避免受傷。

其三則是注意滑雪緊急電話。娜塔蝦表示，滑雪場近幾年都會將緊急聯絡電話標示在滑雪場入口處，建議大家可以存起來，有需要協助便可打電話求助。若發生電話、語言不通等情形，也可向滑雪場纜車站的工作人員請求協助。
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