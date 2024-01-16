空中「破洞」驚魂致客機品質再遭質疑 波音公司到底出了什麼問題？

2018 年因 737 Max 8 設計瑕疵導致兩場空難而一蹶不振的美國波音（Boeing）公司，好不容易才重新站起來，但 2024 年才一開年，又發生阿拉斯加航空 737 Max 9 艙門螺栓鬆動而在空中掉落、全日空 737-800 駕駛艙玻璃龜裂而緊急返航事件，聲譽再度受重創，也讓消費者對這航太大廠的品質，又打上大問號。

發豪語的高層

2018 年 737 Max 8 客機釀兩次空難，致 346 人喪生。2020 年，前奇異公（GE）執行長凱爾洪（Dave Calhoun）接掌波音，大肆整頓，矢言打造公開透明的企業文化。

於是，波音設立了董事層級的航太安全委員會、產品服務安全單位，並制定中心化的安全通報管理機制，讓高階工程師與產品單位皆可直接向總工程師報告。2021 年，波音亦新設總安全長一職，顯見對安全之重視。

落漆的製造商

然而，波音還是不斷傳出製造問題，雖非每每涉及飛安，卻凸顯了高層的宏圖與生產面現實之間的落差。2023 年 4 月，波音發現供應商 Spirit AeroSystems 在 737 系列機種的垂直尾翼不當安裝兩種零件，迫使交貨延後。4 個月後，部分客機的後壓力艙壁又發現鑽孔有錯。就連日前艙門空中脫落，都跟這家供應商脫不了干係。

這些年來，產品製造問題還不只這幾樁。787 夢幻客機（787 Dreamliner）曾因多項瑕疵與規格不符而暫停交貨達 20 個月，如用來增強機身接合處密合度的墊片等。就連波音至關重要的「空軍一號」（Air Force One）案，都傳出改裝挑戰、虧損嚴重。

到底出了什麼差錯？

在空中「破洞」驚魂後，阿拉斯加航空與聯合航空發現停飛的 15 架 Max 9 客機，都有螺絲鬆動問題，令人不免納悶，組裝流程哪裡出了錯？

美國聯邦航空管理局（FAA）前安全檢查官員索西（David Soucie）認為，不能排除設計瑕疵。他從一份航空刊物的照片來看，波音艙門螺栓並未以安全鎖線固定，一旦螺栓鬆脫，恐增加安全風險。

索西也提到，他 2019 年 12 月視察波音華盛頓工廠時，發現組裝員工只負責單一工作站，如此一來，員工只能狹隘地專注自己的工作項目，少了發現他人錯誤的機會。在那之後，波音就開始導入工作站輪換模式，以利互相偵錯。

另有專家指，欠缺有經驗的老手，也是波音品質下滑原因。2019 年，Max 產線停工，接著又遇上 COVID-19 疫情，波音大砍人力，待空中旅遊回溫之時，公司只能招到毫無經驗的菜鳥，而造飛機這種事，卻需要一定時間的訓練與上手磨練，才能達成一定程度的效率與專業度。

力挽聲譽

目前波音 737 Max 9 機種已遭 FAA 下令停飛安檢，為了止血，波音將開放顧客參觀其工廠，進行額外品檢，並讓第三方檢視其品質管理系統，萬般努力皆為了挽回民眾信心。

此外，針對出包頻頻的供應商 Spirit AeroSystems，波音也會派專員前往其製造據點驗收艙門，確認無問題才會點頭交貨，並對該公司的其他 50 項製造環節，一一加強品管監督。

來源：金融時報1、金融時報2