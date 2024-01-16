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菲律賓罕見恭喜「台灣總統」當選 不忘重申「一中政策」

南海主權議題使中菲關係日益緊張，美菲軍事合作交流也日益密切。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/16 10:54
菲律賓總統小馬可仕2023年於東京參加日本－東協紀念峰會（圖／路透社KAZUHIRO NOGI）

菲律賓總統小馬可仕2023年於東京參加日本－東協紀念峰會（圖／路透社KAZUHIRO NOGI）

菲律賓總統小馬可仕15日罕見於X平台發文祝賀賴清德當選，並使用「台灣總統」一詞為任內首見。外交部今（16）日對此表達誠摯感謝，並強調台灣將持續強化與菲律賓各項合作及交流，共同促進區域的和平、穩定及繁榮。

台灣於1月13日選出民進黨候選人、現任副總統賴清德成為下任總統。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）15日在社群平台X上發文表示：「我代表菲律賓人民，祝賀賴清德當選台灣下屆總統。」並期盼台菲密切合作、強化共同利益、促進和平，確保兩國人民未來繁榮。

菲律賓自1975年與台灣斷交，此後遵循一中政策。小馬可仕2022年上任以來，遵循「與所有人為友，不與任何人為敵」的獨立外交政策，然而，近年菲律賓與中國因南海主權議題關係緊張，小馬可仕政府與美國的國防安全合作日益密切。此番小馬可仕以菲國總統身分祝賀台灣選舉結果實屬罕見，文內使用「台灣總統」一詞更是上任來首見。

但根據菲律賓星報報導，菲律賓外交部周日在聲明中表示，菲律賓將持續堅持一中政策。根據菲國當局「2023 至 2028 年国家安全政策」指出，有鑑於菲國比鄰台灣，且有超過 15 萬名菲籍海外移工在台灣居住，台灣海峽的任何軍事衝突都將「不可避免地」影響菲律賓。

台灣外交部今日表示，對於小馬可仕總統祝賀我國順利完成民主選舉，並期盼持續深化台菲雙邊關係，外交部表達誠摯感謝。台菲兩國地緣關係緊密，在經濟、貿易及文化等各個領域合作密切，兩國也共享自由、民主及法治等價值。我國將在台菲雙方既有的良好基礎上，持續強化與菲律賓各項合作及交流，共同促進區域的和平、穩定及繁榮。
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