菲律賓罕見恭喜「台灣總統」當選 不忘重申「一中政策」

菲律賓總統小馬可仕15日罕見於X平台發文祝賀賴清德當選,並使用「台灣總統」一詞為任內首見。外交部今(16)日對此表達誠摯感謝,並強調台灣將持續強化與菲律賓各項合作及交流,共同促進區域的和平、 穩定及繁榮。

台灣於1月13日選出民進黨候選人、現任副總統賴清德成為下任總統。菲律賓總統小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)15日在社群平台X上發文表示:「我代表菲律賓人民,祝賀賴清德當選台灣下屆總統。」並期盼台菲密切合作、強化共同利益、促進和平, 確保兩國人民未來繁榮。

On behalf of the Filipino people, I congratulate President-elect Lai Ching-te on his election as Taiwan's next President.



We look forward to close collaboration, strengthening mutual interests, fostering peace, and ensuring prosperity for our peoples in the years ahead.