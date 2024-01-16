台灣金馬影后翁倩玉攜胞兄跨界聯展　版畫受翁祖模影響呈現京都浪漫之美

國際巨星翁倩玉首度與胞兄建築界大師翁祖模，首度聯合舉辦跨界藝術聯展《O2 藝境畫篇 翁倩玉版畫×翁祖模建築》自即日起至1月28日新光三越A9館9樓展出。

台裔日本女歌手翁倩玉於1972年以主演電影《真假千金》獲得第10屆金馬獎最佳女主角獎，除了在影視產業表現出色，近年更專注於版畫、自創服裝品牌等藝文事業，此次特展呈現64幅版畫4幅原畫，與翁祖模18件建築作品，展開一場精彩對話。

展品包含翁倩玉2005年榮獲第37屆日展特選『紅樓依綠』， 與以日本古蹟平等院境內著名建築鳳凰堂為題材獲得平等院青睞與典藏的作品 『鳳凰迎祥』，也特別展出用這兩幅作品所創作的和服；而翁祖模將展出精選的建築作品，包含高雄流行音樂中心、桃園市立美術館、台南市立圖書館等，其建築都與綠化愛地球、人與自然共存有關聯。

翁倩玉回憶，翁祖模從小便對藝術非常有興趣也特別有美感，哥哥喜歡作模型她也總會陪著一起作，從小在翁祖模淺移默化下，翁倩玉展現對建築主題的興趣，首次大型版畫創作就以日本的建築物為主題完成『店藏』作品；翁祖模也曾建議翁倩玉於版畫素描階段時，先決定視角高度再下筆可呈現畫面遠近，進而完成『華堂初夏』作品。

翁祖模展出他與「建築」為伍的思維，除展示已完成的建築作品外， 也有展示未實現的建築設計，可透過模型來看到設計想法與理念軌跡，例如富邦福安紀念館地面層採取零建蔽率手法，自然通風採光的樓梯和電梯引進戶外涼風，將室內熱空氣形成自然排風換氣的場域，並將綠地分配至不同區域樓層，為台灣商辦大樓締造一個新的綠建築典範。

此外，翁倩玉日前造訪由翁祖模操刀的高雄流行音樂中心（高流），以海洋為靈感歷經 10年完工，榮獲「2023 台灣建築獎-都市活力特別獎」，高流也特別借出原始建築模型展出，是難得有模型與實際建築物完成度極高的作品。

展期每日開放時間為上午11時至晚間9:30，最後一天僅開放至晚間6時，最後進場時間為下午5:30。



展場照片。（圖／台灣英文新聞Lyla Liu）



展場照片。（圖／台灣英文新聞Lyla Liu）



展場照片。（圖／台灣英文新聞Lyla Liu）