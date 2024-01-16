【股匯雙殺】台股早盤重挫逾200點跌破17400點　法人：多空分歧 可觀察台積電法說會

台灣金融市場今天(16日) 上演股匯雙殺，台股今天早盤下跌逾200點，跌破17400點，最低至17337.58點；新台幣貶逾1.5角。

9時20分止，加權指數下跌178.76點至17368.06點，成交值新台幣683.04億元。

晶圓代工雙雄台積電早盤下挫7元至579元；聯電下跌0.8元至50元；光學鏡頭供應商大立光跌65元至2530元。

美國股市15日因馬丁路德紀念日休市，台股前一交易日震盪小漲，法人認為，台股短線多空分歧，但回歸基本面，後續先觀察台積電法說會。

台股15日收在17546.82點，上漲33.99點，成交值新台幣2859.32億元，加計盤後交易約2900.72億元。

2024台北國際電玩展將於25日~28在南港展覽館舉行，共有來自26國家或地區、377家業者參展；同步舉辦的亞太遊戲高峰會預計探討元宇宙、區塊鏈與人工智慧（AI）趨勢。

中央社引述國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，除台股陸續公布季報，美股上週也進入財報公布期，一開始的金融業財報影響不大，但後續公布的科技股財報將會明顯影響台股走勢。

蔡明翰說，台積電即將舉行法說會，但因市場看法多空分歧，沒追價買盤，也沒賣壓，待法說會後比較能有明確方向；短線來看，第1季是傳統淡季，所以台積電業績表現不如第4季的機率較高，但只要優於去年第1季，台股後續仍可期待。

他指出，總統大選結束後市場觀望氣氛降低，但要出現波段行情仍需看基本面，也就是財報、法說會的內容；至於聯準會利率會議，短線反而對台股影響可能不會太大。