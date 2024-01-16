台灣獨家！中午來碗美國和牛橫膈膜燒肉飯？東京焼肉LIKE看準一人商機菜單升級

看準一人輕鬆吃燒肉商機，來自東京的焼肉LIKE端出獨家新菜單主打美國和牛祭，全球分店只有台灣吃的到！超殺優惠只限三天！

焼肉LIKE創立於2018年，由日本市佔率第一燒肉集團創辦人西山知義打造，台灣富錦樹集團創辦人吳羽傑隔年引進後，全球首間分店選址台北，至今全台已展店10間，回顧2019年台北京站店開幕盛況，單日來客數突破600位，平均每人要排隊一個小時以上，現全球已有163間分店，今年預計將擴至倫敦，為一大里程碑。

此次焼肉 LIKE攜手美國和牛品牌「和州牛」，選用日本國寶黑毛和牛和頂級美國黑安格斯混和的最佳品種，再以傳統神戸牛相同方式飼育而成，使用高級飼料如麥片、大麥、牧草、紫花苜蓿和大量乾稻穀飼養，相較日本正宗和牛，其肉質偏瘦油花較少，價格也相對便宜，同部位價差相當於打6折，讓中午想快速犒賞自己一下的上班族有新選擇，想增肌減脂的健身族也可以很滿足！



美國和牛肉質較瘦適合健身族。（圖／台灣英文新聞Lyla Liu）



美國和牛大滿貫套餐。（圖／台灣英文新聞Lyla Liu）

「和州牛」由美國牧場直送，於台灣推出三種超人氣部位：牛背肩、牛腿肉、牛横隔膜，可單點也可搭配套餐，吳羽傑揭曉自己最愛的獨家吃法，牛背肩肉質較薄不要烤靠太熟，烤到紅紅的翻面後呈微紅色至6分半生熟即可；牛後腿肉烤到兩面都熟較有嚼勁多汁比較好吃；稀有部位橫隔膜是這次推薦的選項，烤時兩面放置一段時間不要一直翻，等到表面呈金黃色微著色後，內鎖肉汁極度鮮美，所有肉都可搭配店內5種醬汁一起下肚，無論是由新鮮芝麻及大蒜製成的蒜香沾肉醬，或是清爽的柚子胡椒醬都是很好的選擇，另還可搭配鹽蔥一起吃更添滋味。

美國和牛祭於今（16）日起全台獨家開跑，期間限定三個月售完為止，CP值爆表的套餐為美國和牛牛腿肉＆牛五花套餐100g只要300元，其他套餐美國和牛牛背肩＆牛五花520元、美國和牛横隔膜＆牛五花550元、全美國和牛760元皆為200g，自即日起至1月18日，凡點套餐可享單點50g半價優惠。



橫隔膜一隻牛裡只占0.45%肉質Q彈，外表烤至金黃內部依舊軟嫩。（圖／台灣英文新聞Lyla Liu）



搭配醬汁食用更添風味。（圖／台灣英文新聞Lyla Liu）