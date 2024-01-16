王姓商人涉持不實文件詐騙台新銀逾4億　遭聲押禁見

王姓商人涉嫌持不實文件向台新銀詐騙約1500萬美元（約新台幣4億6733萬元），北檢昨(15日) 約談王姓男子等4人到案，檢察官漏夜複訊後，今天(16日) 將王姓男子及葉姓被告聲請羈押禁見。

檢調獲報，從事國際仲介的英屬維京群島商王姓負責人涉嫌於2022年間持越南某銀行開立信用狀、不實海運提單、裝箱單及商業發票，向台新國際商業銀行股份有限公司申請信用狀買斷業務，詐騙1500萬美元得逞。

台灣台北地方檢察署昨指揮法務部調查局台北市調查處兵分4路搜索，約談王姓男子、葉姓被告及李姓、郭姓女子說明。檢察官漏夜複訊後，認為王姓男子、葉姓被告涉嫌違反銀行法，犯罪嫌疑重大，向法院聲押禁見，李姓、郭姓女子請回。

台新銀行15日晚間說明，此案2022年11月已向調查局提出告發，台新銀行先前買斷越南某銀行承兌後的信用狀，但到期後未獲付款，進一步查證後發現相關交易有違反金融秩序之虞，因此提請檢調啟動調查。

台新銀說，相關信用狀已經越南某銀行承兌，依國際信用狀統一慣例有最後付款義務，目前台新銀已委託越南當地律師，將於近日對越南開狀行提起訴訟、請求付款，加速追回款項，以積極維護銀行權益。

中央社引述台新銀表示，對信用狀未付金額已在2022年全額提存，不影響授信資產品質及獲利表現。