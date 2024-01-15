以城市經典小吃、在地名產為靈感 六福萬怡《環島微醺地圖》暢飲每人899元起

位於南港車站、擁有四鐵共構便捷交通的台北六福萬怡酒店，搶夜生活市場，THE LOUNGE大廳酒吧於1月12日起，每週五至週六晚間17：30至23：00推出「環島微醺地圖」無限暢飲活動，暢飲以台灣經典小吃、在地名產打造的 8 款環島台味調酒盡情享用90分鐘，每人只要 899 元 + 10%。若覺得時間太短還喝不夠，可選擇升級版的暢飲120分鐘，每位只要1,199元+10%，讓酒友們放肆暢飲！此外，酒店再加碼佐酒小食優惠，可享額外85折用餐優惠，邊吃邊喝才盡興。

THE LOUNGE大廳酒吧致力於在地食材、名產為出發，發揮巧思碰撞濃濃寶島風情，以調酒詮釋台灣經典小吃、在地名產，從基隆夜市的泡泡冰、桃園拉拉山水蜜桃、新竹擂茶，一直到金門的貢糖花生等8款獨具風格的最台雞尾酒，一杯一城市的環島Tour，開啟環島微醺冒險。

「雞蛋泡泡冰」以基隆夜市必吃的泡泡冰為發想，選用蜂蜜、雞蛋打造泡泡冰人氣口味雞蛋牛奶風味，加入口感甜潤的蘭姆酒，再佐以新鮮柳橙平衡甜味，質地宛如慕斯泡沫的飄浮泡泡冰般，層層遞進風味感受。

象徵台北驚奇與魅力的「意想不到吧」，以龍舌蘭酒與白可可酒為基底，注入新鮮鳳梨汁和黑糖，上層灑落香菜與花生粉，飲用前即感受到宛如豬血糕香氣繚繞鼻尖，創新的微醺滋味和令人回味的甘甜尾韻，讓人欲罷不能。

「水蜜桃La La Land」以桃園拉拉山盛產的水蜜桃為靈感，使用洋甘菊伏特加、蜜桃利口酒混調而成，加入烏龍茶與柚子茶帶出尾韻茶香，如同咬下一口水蜜桃，香甜多汁盈滿口腔。

尋味新竹風味的「經典擂茶」，以擂茶搭配自製豆漿，並加入奶油蘭姆酒和東方美人茶，香甜口感散發奶油香，入口圓潤飽滿，締造醇厚豐富的甜感體驗，巧妙呈現傳統擂茶的獨特風味。

“醉”具彰化特色的「鹹香奇遇」，以三次蒸餾手法的威士忌，結合鹹蛋黃餅乾的概念，創造出絕妙的濃厚堅果奶香調性，使其香醇濃郁縈繞舌尖！

以南投台茶十八號紅玉紅茶為元素的「紅茶玫瑰樂」，則以杜松子為主、結合多種藥材與香料的琴酒為基酒，再加入玫瑰水、萊姆汁及覆盆子伏特加妝點，輕柔玫瑰花香氣，茶韻蘊藏酸甜莓果的滋味，創造出如春日的輕盈感受。

復刻台南古味小食龍眼椪餅的「邂逅龍眼」，以威士忌為基底佐上柴燒龍眼，搭配鮮奶油展現順滑醇厚的質地，同時昇華威士忌的底韻更富層次，煙燻風味縈繞口中，尾韻帶出木質香氣。

「貢糖花生」將金門花生貢糖的風味拆解組成，以金門高粱為基底，加入花生醬、牛奶、蜂蜜、紅茶和花生粉，以濃烈口感營造出貢糖花生風味。

蒐集環島台味調酒集點，再享優惠好康

無論是下班後一個人小酌或是與朋友、家人們歡聚，台北六福萬怡酒店THE LOUNGE大廳酒吧新推出《環島微醺地圖》無限暢飲活動，不只滿足消費者的味蕾，更限時推出環島調酒集點活動， 凡於活動期間消費指定調酒即可獲得集點章乙枚，集滿環島台味調酒共8杯，將可於下次消費兌換優惠3選1，包含早午餐第二套半價、下午茶 88折或加碼30分鐘調酒暢飲。

而六福萬怡四鐵交匯南港捷運、高鐵、台鐵及客運轉運站，也讓消費者在一夜微醺後，能更輕鬆方便的選擇合適的交通方式返家。