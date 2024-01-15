中國外交打壓 蔡英文執政8年斷10國 友邦國再創歷史新低

台灣大選剛落幕，南太平洋島國諾魯曾祝賀賴清德當選，但今（15）日卻宣布與台灣斷交，自總統蔡英文2016年5月20日就任以來，至今共計10國與台灣終止外交關係。

對岸自蔡總統上任以來持續打壓台灣外交空間，陸續有不少邦交國宣布與我國斷交，包含聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門、吉里巴斯、尼加拉瓜、宏都拉斯以及諾魯，目前我國僅剩12個邦交國，我國友邦數量再創歷史新低。

斷交相關時程分別為：

2016年12月21日：與聖多美普林西比斷交

與聖多美普林西比斷交前的12月2日，蔡總統透過電話祝賀川普當選美國總統，通話歷時10分鐘。這是美國與台灣斷交將近40年來兩國元首首次直接通話。北京為此大為不滿，向美國提出嚴正交涉，敦促美方奉行「一個中國」政策。

2017年6月13日：與巴拿馬斷交（蔡總統當時剛就任滿週年不久）

2018年

5月1日：與多明尼加斷交

5月24日：與布吉納法索斷交

8月21日：與薩爾瓦多斷交

這是自1998年以來，台灣首度在一年中淨減少3個邦交國；薩爾瓦多斷交更發生於蔡總統訪問友邦回國後的隔天，蔡總統當時在巴拉圭新任總統就職典禮上與多國元首同台互動，並過境美國洛杉磯及休士頓，引發了北京抗議。

2019年

9月16日：與索羅門群島斷交

9月20日：與吉里巴斯斷交

這是自1972年12月22日紐澳同時與中華民國斷交以來，台灣失去友邦最迅速的一次，短短4天就失去兩個邦交國，也是1973年以來首度連續兩年在一個月內淨減少兩友邦。

2021年12月9日：與尼加拉瓜斷交

2023年3月26日：與宏都拉斯斷交

當時蔡總統即將於4月出訪中南美洲友邦，並過境美國洛杉磯，與年初剛當選眾議院議長的麥卡錫（Kevin McCarthy）會面。

2024年1月15日：與諾魯斷交