Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

中國外交打壓 蔡英文執政8年斷10國 友邦國再創歷史新低

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/15 19:59
外交部示意圖。

外交部示意圖。 (來源 台灣英文新聞)

台灣大選剛落幕，南太平洋島國諾魯曾祝賀賴清德當選，但今（15）日卻宣布與台灣斷交，自總統蔡英文2016年5月20日就任以來，至今共計10國與台灣終止外交關係。

對岸自蔡總統上任以來持續打壓台灣外交空間，陸續有不少邦交國宣布與我國斷交，包含聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門、吉里巴斯、尼加拉瓜、宏都拉斯以及諾魯，目前我國僅剩12個邦交國，我國友邦數量再創歷史新低。

斷交相關時程分別為：

2016年12月21日：與聖多美普林西比斷交
與聖多美普林西比斷交前的12月2日，蔡總統透過電話祝賀川普當選美國總統，通話歷時10分鐘。這是美國與台灣斷交將近40年來兩國元首首次直接通話。北京為此大為不滿，向美國提出嚴正交涉，敦促美方奉行「一個中國」政策。

2017年6月13日：與巴拿馬斷交（蔡總統當時剛就任滿週年不久）

2018年
5月1日：與多明尼加斷交
5月24日：與布吉納法索斷交
8月21日：與薩爾瓦多斷交
這是自1998年以來，台灣首度在一年中淨減少3個邦交國；薩爾瓦多斷交更發生於蔡總統訪問友邦回國後的隔天，蔡總統當時在巴拉圭新任總統就職典禮上與多國元首同台互動，並過境美國洛杉磯及休士頓，引發了北京抗議。

2019年
9月16日：與索羅門群島斷交
9月20日：與吉里巴斯斷交
這是自1972年12月22日紐澳同時與中華民國斷交以來，台灣失去友邦最迅速的一次，短短4天就失去兩個邦交國，也是1973年以來首度連續兩年在一個月內淨減少兩友邦。

2021年12月9日：與尼加拉瓜斷交

2023年3月26日：與宏都拉斯斷交

當時蔡總統即將於4月出訪中南美洲友邦，並過境美國洛杉磯，與年初剛當選眾議院議長的麥卡錫（Kevin McCarthy）會面。

2024年1月15日：與諾魯斷交
斷交
台灣友邦
諾魯
中國打壓
蔡英文

相關新聞

台灣諾魯斷交 國民黨向中喊話：無助兩岸對話 柯文哲：勿與中進行無謂的外交惡性競爭
台灣諾魯斷交 國民黨向中喊話：無助兩岸對話 柯文哲：勿與中進行無謂的外交惡性競爭
2024/01/15 17:00
總統大選落幕 中國金錢外交出手 諾魯「突擊式」與台灣斷交
總統大選落幕 中國金錢外交出手 諾魯「突擊式」與台灣斷交
2024/01/15 14:52
網傳民進黨立委羅致政與蔡英文錄音檔 羅6點聲明斥造假
網傳民進黨立委羅致政與蔡英文錄音檔 羅6點聲明斥造假
2024/01/07 16:58
【台灣大選倒數9天】賴清德廣告暗喻藍白背道而馳?　柯文哲：誰方向對還不知道
【台灣大選倒數9天】賴清德廣告暗喻藍白背道而馳?　柯文哲：誰方向對還不知道
2024/01/03 17:04
元旦談話駁習近平「祖國統一必然說」 蔡英文：由台灣人民透過「民主程序」共同決定
元旦談話駁習近平「祖國統一必然說」 蔡英文：由台灣人民透過「民主程序」共同決定
2024/01/01 10:03

更新時間 : 2024-01-16 04:19 GMT+08:00

最受歡迎

【總統好】台灣2024總統大選開票實況即時更新　民進黨賴清德破558萬接執政棒
【總統好】台灣2024總統大選開票實況即時更新　民進黨賴清德破558萬接執政棒
【立委開票完整名單】國民黨李彥秀王鴻薇自行宣布當選　擊敗民進黨高嘉瑜謝佩芬
【立委開票完整名單】國民黨李彥秀王鴻薇自行宣布當選　擊敗民進黨高嘉瑜謝佩芬
【2024立委選舉結果】國會113席三黨不過半　總席次國民黨52、民進黨51、民眾黨不分區8席
【2024立委選舉結果】國會113席三黨不過半　總席次國民黨52、民進黨51、民眾黨不分區8席
全台最大宗虛擬幣詐騙！幣圈名人以合法交易所設陷　警查扣2億元逮14人 　ACE稱員工均為證人
全台最大宗虛擬幣詐騙！幣圈名人以合法交易所設陷　警查扣2億元逮14人 　ACE稱員工均為證人
【2024台灣總統大選】選民人數1,954萬8,531人 六都占7成
【2024台灣總統大選】選民人數1,954萬8,531人 六都占7成
美國專家：金正恩下定決心發動戰爭　並非只是虛張聲勢
美國專家：金正恩下定決心發動戰爭　並非只是虛張聲勢
《潛行》必看亮點！劉德華領軍重量級演員陣容　彭于晏首度挑戰這類型角色台灣刺激上映
《潛行》必看亮點！劉德華領軍重量級演員陣容　彭于晏首度挑戰這類型角色台灣刺激上映
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
不滿各國祝賀台灣完成民主選舉、賴清德當選　中國震怒發出強烈警告
不滿各國祝賀台灣完成民主選舉、賴清德當選　中國震怒發出強烈警告
台灣大選後即訪台 美國訪團見蔡英文 捎來美方祝賀、籲兩岸對話
台灣大選後即訪台 美國訪團見蔡英文 捎來美方祝賀、籲兩岸對話